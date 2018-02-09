《偷故事的人》入選2017十大專輯　DJ直言「只有阿妹能超越阿妹」

阿妹《偷故事的人》為2017年十大專輯。（台北之音提供）

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孫燕姿《NO.13作品：跳舞的梵谷》為2017年十大專輯。（台北之音提供）
小宇《同在》為2017年十大專輯。（台北之音提供）

「2017 Hit Fm年度十大專輯」從去年發行逾百張的華語專輯中，嚴選出10張年度最推薦專輯，包括張惠妹《偷故事的人》、J.Sheon《街巷》、小宇宋念宇《同在》、宇宙人《右腦RIGHT NOW》、孫燕姿《NO.13作品：跳舞的梵谷》、徐佳瑩《心裡學》、陳奕迅《C’mon in~》、陳珊妮《戰神卡爾迪亞》、李權哲《醒著不醉》及糯米糰《別急著說愛我到天長地久》。

阿妹《偷故事的人》以「而你聽的，究竟是張惠妹的歌，還是自己的故事呢？」概念，呈現整張專輯的精彩故事，「南部LOVE DJ」Alan直誇：「每次妹神出輯，我想只有阿妹能超越阿妹了！」對於孫燕姿第13張專輯《No.13作品：跳舞的梵谷》，「宜蘭LOVE DJ」宥鈞表示：「這是一張突破自我又充滿想像的作品，即便貴為天后，孫燕姿仍勇於嘗試，表現出她不只是一位歌手，更是一位音樂人。」

J.Sheon首張個人專輯《街巷》，讓「南部元氣DJ」FIFI興奮直呼「愛死了」！FIFI自稱仙姑說：「不用吃蔥壯膽，再次大膽預言，夭壽強新一代R&B天王J.Sheon，今年金曲絕對有他！」DJ維多聽完小宇宋念宇的《同在》專輯後，以威士忌在橡木桶中熟釀過程比喻，「酒液會逐年揮發2%到空氣中，釀酒人說，這2%是獻給天使的」，認為小宇以電氣元素搓揉大量弦樂，交織整張專輯最美的結構，「是2017年最難以忘懷的心節奏」。

(中時)

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