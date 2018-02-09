花蓮地震後觀光客跑光？香港網友力挺「一定會再去」

花蓮受強震重創 港澳民眾依舊力挺花蓮：會再來玩的！(圖/翻攝自臉書-花蓮觀光粉絲團)

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中時電子報

0206花蓮強震震毀4棟大樓，造成多人死傷，目前12人罹難、273人受傷、5人失聯，嚇退不少想來花蓮觀光的旅客，紛紛退房。依大陸國家旅遊局發布的提醒，陸客將在本月21日前避開花蓮，估計光是未來兩周，花蓮因陸客減少造成的旅遊外匯收入就將減少達4億元新台幣。但香港網友們依然力挺花蓮，PO文表示「傻瓜，當然不會啊！等花蓮傷好了，我會再去玩的」。

強震後 陸客退房潮！花蓮民宿業者欲哭無淚

一名香港網友在《爆料公社香港、澳門版》PO文，「剛剛看新聞，有很多花蓮人表示怕以後沒有人敢去花蓮，旅遊業對花蓮很重要。我很想說『傻瓜，當然不會啊！』身在香港的我本來打算過年後會去，但我知道它現在受傷了！只會覺得心疼、可惜，不會怕不敢去啊。給花蓮一點時間，等它傷好了，我會再去玩，我也相信大家（非台灣人）都是這樣想的對吧？」

PO文一出引來許多港澳網友留言，讚美花蓮的美，還紛紛表示以後一定會再來花蓮玩，「去年去了一次，和台灣其他地方更有自己特色，十分喜歡！尤其是太魯閣，之後一定會再去」、「台灣加油，我們香港人支持你」、「會慢慢康復的，花蓮真的很美」、「台灣人會用熱情和善心重建花蓮的，請給花蓮一點時間，花蓮一定會再次展現台灣後花園的美麗風采！」。

(中時電子報)

文章來源：原文

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