「柴神到」南紡購物中心萌犬迎新春 汪星柴主題展開跑

懸掛150個大紅燈籠的「張燈結柴盈福門」。（曹婷婷翻攝）

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中華東路正門還有「開門見喜迎柴神」，可愛柴神於大門兩側向民眾拜年。（曹婷婷翻攝）

「柴神到」！歡慶狗年到來，南紡購物中心即日起至3月16日，與柴犬琦菲Gifaye攜手合作，以插畫角色琦菲家族為主題，舉辦「開運興旺 汪星柴主題展」，現場有全台唯一柴神廟、燈海裝飾等主題陳設，此外，活動期間更安排春節特別活動，逗趣可愛的柴神們陪民眾歡度新春！

「汪星柴主題展」打造5大主題陳設，一樓中華東路廣場有懸掛150個大紅燈籠的「張燈結柴盈福門」燈海裝飾，萌犬們於長達18公尺的燈海步道上向民眾賀歲報喜，此外，一樓迎賓廣場設置全台唯一柴神廟「招柴神籤好運來」，現場可投幣祈福、抽柴神籤及在限量琦福卡上寫上新年心願。

除了燈海及柴神廟，中華東路正門還有「開門見喜迎柴神」，可愛柴神於大門兩側向民眾拜年，一樓中華東路廣場麻將造型「百發百中狗來富」，旋轉麻將搭配可愛柴犬，要祝民眾新年旺旺一路發，廣場還有@恭喜發柴慶團圓」，柴犬們要與民眾圍爐聚餐迎新年。

13日起至20日也舉辦「柴犬琦菲春節好禮大FUN送」，活動期間憑當日全館單筆滿388元消費發票，即可免費兌換「恭喜發柴開春禮」乙份(內含發柴紅包袋及招柴旺福卡，每人每日限換乙份，限量700組)。

迎接新春也有多項應景活動，11日下午3點，柴犬琦菲人偶將現身一樓中華東路正門與民眾相見歡、16日早上10點半，太子龍獅藝坊將帶來祥獅踩青迎財神(中華東路正門口)、17日下午南鯤鯓代天府將帶來神巡南紡賜平安(一樓時尚廣場)，同日下午三點至三點半及四點至四點半，有錢家族六小福將於一樓廣場帶來汪汪新春Hen愛秀。18日下午馬戲之門藝術團隊將帶來吠吠揚揚瘋馬戲、19日下午特技空間表演團隊將帶來歡樂動物FUN城市、20日下午兩點半至三點及四點至四點半，虎劇團表演團隊將帶來鈴轉乾坤YO夠旺，以上活動依現場公告為準。

(中時)

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