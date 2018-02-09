趨勢基金會陳怡蓁家族出力 助南投內湖國小推動絲竹教育

2018年02月09日 20:46 中時 林志成

為了讓小朋友的絲竹教育可以延續，趨勢教育基金會昨（8）日在南投內湖國小舉辦第一屆「櫻花南管茶會」，這場未對外公開的私人募款茶會是由基金會董事長暨執行長陳怡蓁發起，不僅讓小朋友擔任茶席主人，還拾起樂器讓現場賓客享受一場櫻花樹下的絲竹音樂會。

陳怡蓁表示：「我們不只希望貢獻一已之力讓這麼棒的藝術種子能夠萌芽，更希望協助學校將小朋友的習藝成果結合在地資源發展為對外溝通的利器，讓這個深具內湖國小特色的茶會成為每年春天最美麗的約定，爭取更多外界支持！」

趨勢教育基金會還就當日募款總額提供對等贊助，共提供新台幣86萬元的教學補助金給內湖國小，讓這所只有30位學生的迷你小學能持續發展五感教育。

921震後重建的內湖國小，全校只有30個學生，每個人都是小小音樂家，校長李秀俐說：「從內湖國小畢業前，每位孩子至少都學會三種樂器」。內湖國小外聘了3位專業音樂老師再加原本校內的專任老師，去年秋天，被稱為南管天后的王心心還來此藝術駐校2個月，指導孩子進一步領悟南管之美。

與王心心原是舊識的陳怡蓁，偶然一次機會聽她聊到內湖國小在維持樂團運作上十分不易，讓同樣出身南投、原本回饋地方就不遺餘力的陳怡蓁起心動念，想為他們做些什麼，於是有了這次活動。

陳怡蓁吆喝自家兄妹共同舉辦，活動規劃起來了，就連邀請參加的募款對象也是動用自己人脈。共同舉辦本次活動的陳怡德，他是陳怡蓁的大哥也是理海科技的董事長，他開玩笑說本次參加者都是他認為夠有氣質的才會受邀，其實，一行約50人，大部分都是陳氏宗親與家族好友，更難得的是這場活動讓陳家四兄妹齊聚在鹿谷，就連趨勢科技執行長陳怡樺都難得回台共襄盛舉。

當天，內湖國小孩子們絲毫不怯場，又是彈奏又是演唱南管，展現自信學藝的風采。下個月，他們即將代表南投縣參加全國音樂比賽，讓人拭目以待。

(中時)