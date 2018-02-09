地震前後你家安全嗎？作好四個檢測步驟可住的安心…

2018年02月09日 20:04 中時電子報 張國欽

台灣位處環太平洋火山帶，地震是經常遭遇天然災害之一，每每地殼震動搖晃，容易破壞建築物結構，出現狀況輕者牆壁龜裂、重則傾斜倒塌，或者造成電線走火、瓦斯外洩引發失火，整個屋舍付之一炬，因此地震對住家可能造成的影響是刻不容緩安全議題，唯有適當認知以及妥善預防，才能有效降低傷害。對於如何挑選結構安全房舍、裝修時該怎麼著手預防災害、地震後如何自我居家檢查到如何進行結構補強？「特力幸福家」曾請專家提出防災4步驟：

粱柱是否產生裂縫位移？地板是否龜裂，可檢測自宅安全性的方式之一。。(翻攝畫面)

步驟一：購屋避開高危險群房屋─一般來說，自從 921 大地震後，住宅大樓多由「 RC 鋼筋混凝土」改為「SRC 結構」或「SC 鋼骨結構」，能夠有效降低結構體搖晃幅度，達到防震減少傷害作用，不妨看屋時請建商或代銷公司提供施工過程照片、鋼材出廠檢驗證明。至於超過 10 年以上中古屋，通常為「RC鋼筋混凝土」，地震搖晃時擺動過大，牆壁容易產生龜裂，而一般未做好耐震設施工的老舊大樓（已加強磚造），「隔間牆」於強烈地震時可彌補主結構耐震能力不足，再老舊一點公寓則是容易受到地震影響損傷傾倒，皆屬於中高度危險群，購屋時應盡量避免。

除了依屋齡分辨結構安全，還可以從外觀與內部結構進行判斷，看屋時可以觀察房子牆面、地板、樑柱、天花板有無龜裂情況。中古屋最怕樑柱龜裂，檢查有無明顯裂縫或水平傾斜，如果是中古屋則需查看有無違建，舉凡夾層屋、陽台外推、屋頂加蓋或衛浴間數增加等，其中固鎖裝置會破壞結構完整性，並使載重增加，攸關建築物可容許承重量，一旦承載力過重，地震來時結構將無法負荷，勢必發生龜裂或傾倒等狀況，一旦震損，責任難以釐清。建議請屋主提供原始平面圖當成對照，私底下再另行詢問鄰居該大樓或公寓有無結構異狀作為參考。

另外，購買一樓空間當營業門市，原屋主可能已將隔間牆全部拆除營造寬敞空間感，這時要特別檢查「剪力牆」是否遭到破壞，畢竟「剪力牆」是粱柱之外的結構體安全第二道防線，一旦失去肯定無法確保建築安全，務必請屋主或仲介提供原始平面建造圖，或是請專業建築師、結構技師仔細檢驗，一旦有疑慮就不要花錢當冤大頭，拿自家生命財產開玩笑。

步驟二：防災事前裝修規劃準備─為確保各項居家結構安全，當內部空間進行裝修改造時，也應該按照安全防災規範，有些可能危及家中磚牆結構情形，千萬別為了讓空間變大而輕易嘗試，包括陽台外推、夾層區域等，專案經理也特別列出 7 點主要注意事項

1. 注意自宅安全結構：

樑、柱和內部有鋼筋的牆是抵抗地震力主要結構，不可以任意打掉。裝修時牆壁盡量不要拆除，尤其一樓隔間牆更不可拆除，隔間牆雖然不是主結構體，但強震卻能成為抗震的「第二道防線」，不應該予以破壞，「剪力牆」跟粱柱更應該加以維護，不要有穿粱或穿柱等裝修行為。牆壁產生裂縫可使用混凝土或環氧樹脂填補，天花板、地板發現細紋龜裂，有可能是粉刷層太薄，應該重新上批土補強。

2. 避免二次違建施工：

原建築結構設計都有一定承重限制，如果執意要屋頂增建、陽台加蓋，結構上則缺少樑柱支撐，加上新舊水泥關係，比較容易造成龜裂、漏水情形，也會因超重結構安全令人憂心，同時存在被拆除風險。

3. 室內隔牆採輕質隔間：

若是室內需要隔間，比起砌磚太過厚實沉重，輕質隔間重量較輕，可降低建築承重度，當地震來時搖動幅度較小，比較不必擔心龜裂傾倒。

4. 避免過度裝修：

過多不必要裝潢，會把天地壁都包覆遮蔽起來，不但平時無法查看有無裂縫，震後無法檢查受損情形，作立即處理補強，如果等到地震一來，所有問題全部出現，恐無法修復造成安全疑慮。且強震時可能引起火災，亦不利消防安全。

5. 使用防火安全建材：

除了提高木料、塑料等建材防火係數，像玻璃也可改成強化玻璃，破裂時會呈現碎粒狀，不易發生銳角割傷情況。

6. 改變觀念：

明管配置較安全，盡量避免為了埋設暗管，敲打牆壁或樓板造成結構傷害，因此不妨讓水電管線沿架高地板下方布局，然後管道接縫處，地板有可掀起設計，方便檢查、更換與維護。

7. 固定櫃體與陳設物件：

家中用來裝飾物品要固定牢靠，且不要擺得太高，睡覺床頭也不宜陳設重物，避免地震來時掉落砸傷。至於櫥櫃要予以固定，特別是活動式櫃體，上半部使用螺絲、L 型夾固定於牆面，避免搖晃偏移倒塌壓傷人。

步驟三：地震後居家自我檢查─地震過後，無論級數大小，記得趕緊確認整體居家空間的結構與裝飾是否損害！建議可以從幾方面著手，像查看粱柱是否產生裂縫位移？地板是否發生龜裂？水塔陽台與樓梯是否扭曲傾斜？牆壁裂痕情況？混凝土鋼筋有無外露？粉刷層剝落狀況？門窗有沒有發生錯位以及邊角出現 45 度裂縫？粱柱和「剪力牆」是否發生對角 45 度深層裂縫？只要以上這些情況有一個或數個發生，便代表結構出現嚴重問題，必須立即請建築師與結構技師鑑定補強處理才行。

步驟四：諮詢專家 耐震設計再補強─災害發生後，建築結構的安全特性，以及住家本身是否達到耐震程度，一定要諮詢專家以及現場勘查，或是請設計師協尋探查，找出如何再補強房屋結構方法，進而對耐震力不足建築物進行改善，改善方式可參考以下5 點。

1.「翼牆補強工法」

主要在房屋柱子旁增加鋼筋混凝土牆（稱為翼牆），可以提升建築耐震力。

2.「擴柱補強工法」

顧名思義，在柱子外圍綑綁箍筋，並於組立模板上澆注混凝土，擴大柱子原本尺寸，加強柱體強度和韌性，提升建築物耐震能力，擴大固定範圍安心加倍。

3.「碳纖維包覆補強工法」

則是將柔軟碳纖維布料，透過黏著劑緊緊包覆於鋼筋混凝土柱體外部。即便發生地震，導致柱體混凝土塊裂開，因為有了碳纖維布包住，也不會輕易自柱體脫落，大大提升柱子耐震能力。同時碳纖維布具有柔軟度，施工時比較不受空間侷限，很適合用於狹窄區域補強作業。

4.「鋼板包覆補強工法」

是把鋼板包覆於原本已經受損結構外圍，透過化學錨栓與 EPOXY 修補材料牢牢固定後，使結構與鋼板結合，增加強度與韌性，抵抗地震可能造成的災害。

5. 如果是自地設計興建，不妨參考採用新工法「制震法」或「免震法」

制震又被稱為減震，在房屋原有結構中，加入特殊金屬材質的「制震壁」或「斜撐型制震器」，從中吸收地震搖晃時產生能量，提高支撐力度，能有效減緩結構發生變位、牆壁裂開、門窗變形等情況，讓住家更加堅固安穩。另外，免震又稱隔震，在建築物中擺放隔震器（也就是類似 101 大樓的阻尼器），通常安裝在建築物基礎或低樓層位置，隔離地表水平震動，減緩建築物晃動，同樣有效達到承載建築物重量，當地震來臨時，將傷害降至最低。

(中時電子報)