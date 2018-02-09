昔遭散布性愛片、流產 白智英又遇尪認涉毒恐崩潰

2018年02月09日 20:13 中時電子報 蔡曉婷

面對丈夫吸毒打擊，白智英情緒堪憂。（圖／達志影像）

「韓劇OST女王」白智英和小9歲演員丈夫鄭錫元結婚5年，今(9日)傳出鄭錫元在澳洲和朋友吸食冰毒，返韓後立即被逮，鄭錫元被拘留22小時後，今下午從首爾地方警察廳交保現身，雖一路上沒說話，但隨即透過公司發表聲明，承認自己因好奇心碰了毒品，令粉絲十分擔心明天仍依照原定計畫開唱的白智英。

擁有淒美高亢歌聲的白智英，感情路一路走來十分不順遂，20001年她遭經紀人男友設計，兩人在飯店中的性愛影片透過網上熱傳，片中可見她一絲不掛坐在男友身上，重創演藝事業，5年前她上《黃金漁場─膝蓋道士》首度談論這段黑暗往事，直言已經想不起來當時是如何開記者會說明一切，「現在唯一記得的是我念經紀公司幫我寫的聲明時，眼淚狂流的畫面」。

白智英透露，自己為了躲這段醜聞，好長一段時間都暫住在飯店，她常常想從當時住的9樓跳下去，一了百了，並形容這件事對她而言是「致命的侮辱」，還因此連累家人，原本喜歡音樂的弟弟也從演藝圈引退，令她愧疚不已。

2011年白智英與鄭錫元大方認戀，2013年鄭錫元在演唱會上向白智英單膝跪地求婚成功，對女方過往毫不在意，未料兩人婚後不久，白智英卻傳出小產噩耗，讓粉絲心疼不已，兩人去年終於順利生產下一女，但隨之而來的竟是更大的災難。

鄭錫元昨在仁川機場因涉毒被捕後，稍早戴著鴨舌帽、穿著大衣低頭步出警察廳，警方表示鄭錫元沒前科，此次收押是為了確認他是否吸毒，交保後會繼續調查有無共犯，而鄭錫元稍早透過公司認罪，稱他因好奇確實有吸毒行為，抱歉對家人帶來傷害，而妻子白智英明將照常在首爾奧林匹克開唱，心情之煎熬可想而知，粉絲也替她不捨，留言說：「擔心白姐姐崩潰」、「為什麼不替家人著想，白姐姐好可憐」、「震驚，希望白智英堅強」。

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