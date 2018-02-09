南韓總統文在寅設宴歡迎北韓元首金永南

2018年02月09日 20:11 中時電子報 盧伯華

南韓總統文在寅夫婦(圖前方穿白衣者）在觀賞平昌冬奧開幕式後，轉身與其後方的北韓最高人民議會委員長金永南(後排左）及金正恩的胞妹金與正(後排中)握手。（圖／美聯社）

韓國總統文在寅9日下午在江原道龍坪度假村舉辦招待會歡迎出席平昌冬奧會開幕式的各國領導人，並同到訪的北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南握手合影。

韓聯社報導，文在寅首先抵達招待會場，滿面笑容地迎接到訪外賓。國際奧會主席巴赫、荷蘭首相馬克·呂特、聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯、中共中央政治局常委韓正等領導人陸續到場。下午5時34分金永南入場。

金永南摘下圍巾並收好出入證後走向文在寅總統伉儷，雙方握手互致問候。握手後，文在寅邀請金永南留步合影。北韓勞動黨委員長金正恩胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正未出席當天的招待會。

北韓高級別代表團是於當天下午1時46分乘專機抵達仁川國際機場，隨後乘坐高鐵（KTX）啟程前往江原道，出席當晚舉行的平昌冬奧會開幕式。

北韓代表團由金永南任團長，成員包括朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正、國家體育指導委員會委員長崔輝、祖國和平統一委員會委員長李善權。代表團從9日起對韓國進行為期3天的訪問。

(中時電子報)