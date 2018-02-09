震災罹難移工美樂蒂 家屬可請領119萬元

2018年02月09日 20:30 中時 廖德修

花蓮震災罹難者中有3人是因職災身故，其中一位是菲律賓看護工美樂蒂。勞動部表示，依法僱主需補償每個人的平均月薪或最低投保薪資45個月，再加上勞動部慰問金10萬元、補助金10萬元；以美樂蒂而言，其家屬可請領119萬元。

勞動部主任秘書陳明仁表示，合法引進的外籍看護可適用《職災勞工保護法》，家屬可獲補助金10萬元，並申請最低投保薪資45個月的補助，就是2.2萬乘以45、即99萬元。

勞動部聯繫美樂蒂的仲介公司後得知，該公司及馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）正於花蓮殯儀館協助處理善後喪葬事宜，且雇主有為美樂蒂投保商業意外險50萬元，保險公司也願意理賠，依法僱主可少付這部分款項。

再依《補助辦理外籍勞工管理措施要點》相關規定，外籍勞工如遭受特殊事故，最高可補助新台幣10萬元慰問金。勞動部職安署已於8日通知花蓮縣政府協助外勞家屬請領，所以美樂蒂的家屬合計可領取119萬元。

至於兩位本國勞工，勞動部說，依據《職災勞工保護法》將給予家屬補助10萬元、慰問金10萬元，僱主則必須依《勞基法》規定補償罹難勞工45個月平均工資，如有勞保給付則可抵充。

以漂亮生活旅店員工江振昌而言，因年逾六旬，生前已領取勞保月退金，也沒有納入職災保險，僱主需依實際薪資給予45個月補償金。統帥大飯店的周志軒則有勞保，家屬可請領投保薪資45個月的職災死亡給付，這部分僱主則可在補償金內扣除。

(中時)