洗腎品質全球45名？我國腎臟醫學會投稿平反

2018年02月09日 20:23 中時 倪浩倫

我國現有約8萬名洗腎人口，5年存活率高居世界第2；但去年卻有知名國際醫學期刊，將我國「健康照顧可近性與品質」評為全球第45名，引發社會震驚。台灣腎臟醫學會透過撰文，認為洗腎多因糖尿病、高血壓引起，不能因在洗腎階段過世，就將死亡率算在腎病頭上，該文章已於本月3日被刊登於同本期刊，並同意原始研究「有待商榷」。

我國洗腎品質佳，患者5年存活率高達56.8％，全球僅次於日本的60.5％，但知名醫學期刊「刺胳針（Lancet）」於去年5月公布的「全球健康照顧可近性與品質評比結果」，台灣總排名僅45名，連醫療照顧貧乏的坦桑尼亞都有65分，讓台灣腎臟科醫師相當不以為然。

台灣腎臟醫學會理事長、輔大附醫研究副院長盧國城表示，該研究存在著瑕疵，包括分母用的是全國人口，而非「全部有腎臟疾病的人口」，分子也將洗腎人數扣除掉腎臟移植人數；因為這樣的計算，導致洗腎存活率高、換腎數目少的台灣，得分明顯下降。

三軍總醫院腎臟科主任吳家兆說，我國自2014年起，新增洗腎人口的發生率，便已經掉出全球前10名，此外，洗腎第一年的死亡率，台灣也以10~11％居世界第2佳，幾乎是美國20％的一半，不僅顯示我國對洗腎的照護品質極佳，對於前端的防治，也漸漸展露成效。

為洗刷「全球45名」的恥辱，台灣腎臟醫學會撰文投稿刺胳針（Lancet），經過近20次的郵件討論，該期刊於本月3日將我國的文章刊登出來，並同意原始的研究結果「有待商榷」，令人振奮。

盧國城說，我國要降低慢性腎臟病，必須要從「加強公共衛生教育」、「強化全民腎臟疾病的認知」、「鼓勵健康生活習慣」、「提倡腎臟移植」等觀念著手；吳家兆強調，台灣有45％洗腎人口是因糖尿病引起，顯示對抗洗腎「無法考腎臟科醫師單獨完成」，得靠政府、全民、各領域醫師共同努力。

(中時)