一氧化碳中毒6死 消防署呼籲：使用熱水器注意通風

消防署呼籲，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持通風，以確保安全。（葉書宏翻攝）

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中時

今（107）年截至2月9日為止已發生25件一氧化碳中毒，共造成6人死亡77人受傷；受最近一波寒流影響，自2月4日至2月9日上午8時止，已發生13件一氧化碳中毒事故，造成1人死亡及40人受傷。

除了寒流期間，使用瓦斯熱水器要保持通風及注意用火用電安全外，寒流過後的回暖期間，也請民眾千萬不要大意，一定要開窗保持通風，以免發生一氧化碳中毒。

根據消防單位對一氧化碳中毒民眾居家訪視資料統計，107年1月期間發生的一氧化碳案件中，約有近五成的民眾知道熱水器安裝不當可能會造成一氧化碳中毒，但卻認為不會發生在自己身上。可見一般民眾具有防範一氧化碳中毒的概念，然而卻心存僥倖，忽略居家風險，以致災害發生。

為防範一氧化碳中毒，內政部消防署呼籲，請檢視家中熱水器，屋外型熱水器請安裝於通風良好處所；屋內型強制排氣式熱水器也要依照規定安裝正確的排氣管，如有問題，請儘早改善。熱水器的安裝與檢修須由合格的熱水器承裝業技術士進行，有關合格技術士名冊，可至各直轄市、縣（市）消防局網站查詢。

中央氣象局預報，周六（10日）晚間氣溫會快速下降，一路冷到下周二（13日），提醒您，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持通風，以確保安全。洗澡時如覺得頭暈、想吐、不舒服，應警覺可能是一氧化碳中毒，儘速就醫。若民眾對家中燃氣熱水器裝設有安全疑慮時，可向各直轄市、縣（市）消防機關申請派員協助進行居家檢視及提供改善建議。

(中時)

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