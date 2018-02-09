新加坡震災送暖 派C-130軍機送物資

友善列印
旺報

國防部今（9）日表示，因應花蓮強震所產生災害，為爭取救援時效，國軍日以繼夜搜救工作不停歇，仍持續派遣兵力及照明車等裝備，配合各方特搜人員，執行搜救及安全維護等任務。

國防部指出，累計國軍自6日深夜迄今，共計派遣兵力1,711人次、飛機25架次、帳篷800頂及各類搜救機具、運輸車輛及後勤設備等8類80件，執行人員搜救、安全維護、土石清運、醫療照護等任務。明（10）日規劃派遣344人，將依現場指揮官指揮，持續執行雲門翠堤大樓人員搜救及花蓮體育場、中華國小收容站服務等任務。

此外，新加坡空軍今日上午派遣C-130運輸機乙架，運送帳篷、醫療用品及照明器具等救援物資，1505時抵達空軍花蓮基地，本部即協助以中型戰術輪車轉運至花蓮縣政府統籌運用，針對此次新加坡人道援助，本部亦表達感謝之意。

另為慰勉國軍馳援花蓮震災的辛勞，軍友社理事長李棟樑先生今日下午蒞臨國防部災害應變中心，向值勤官兵表達社會各界關懷及感謝之意，並致贈新臺幣100萬元慰問金給予花蓮地區救災官兵。李理事長關懷與鼓勵之意，讓執行花蓮震災救援任務的國軍官兵備感溫馨和振奮。

國防部強調，花蓮震災迄今，仍有部分失聯人員尚未尋獲，國軍將賡續派遣兵力協助搜救任務，期能儘速尋獲失聯人員。

(旺報)

南韓總統文在寅設宴歡迎北韓元首… 川普吹牛訂婚鑽戒爽拿百萬折扣 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。