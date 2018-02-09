新加坡震災送暖 派C-130軍機送物資

2018年02月09日 20:52 旺報 張國威

國防部今（9）日表示，因應花蓮強震所產生災害，為爭取救援時效，國軍日以繼夜搜救工作不停歇，仍持續派遣兵力及照明車等裝備，配合各方特搜人員，執行搜救及安全維護等任務。

國防部指出，累計國軍自6日深夜迄今，共計派遣兵力1,711人次、飛機25架次、帳篷800頂及各類搜救機具、運輸車輛及後勤設備等8類80件，執行人員搜救、安全維護、土石清運、醫療照護等任務。明（10）日規劃派遣344人，將依現場指揮官指揮，持續執行雲門翠堤大樓人員搜救及花蓮體育場、中華國小收容站服務等任務。

此外，新加坡空軍今日上午派遣C-130運輸機乙架，運送帳篷、醫療用品及照明器具等救援物資，1505時抵達空軍花蓮基地，本部即協助以中型戰術輪車轉運至花蓮縣政府統籌運用，針對此次新加坡人道援助，本部亦表達感謝之意。

另為慰勉國軍馳援花蓮震災的辛勞，軍友社理事長李棟樑先生今日下午蒞臨國防部災害應變中心，向值勤官兵表達社會各界關懷及感謝之意，並致贈新臺幣100萬元慰問金給予花蓮地區救災官兵。李理事長關懷與鼓勵之意，讓執行花蓮震災救援任務的國軍官兵備感溫馨和振奮。

國防部強調，花蓮震災迄今，仍有部分失聯人員尚未尋獲，國軍將賡續派遣兵力協助搜救任務，期能儘速尋獲失聯人員。

(旺報)