花蓮震災搜救員辛苦了 醫：靠咖啡提神 不如改喝中藥飲

圖片來源／花蓮網友 熊帆生

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中時電子報
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花蓮6日深夜發生震度7級地震，災情慘重，搜救隊員日夜搶救。想維持搜救體力，除了靠灌咖啡、能量飲料，中醫師建議不妨改用中藥飲，補氣提神不傷身。

花蓮慈濟醫院中醫部中醫婦科主任吳欣潔指出，過度攝取咖啡因飲料，恐產生心悸、疲倦加重，反而不利補充體力。醫護團隊以黃耆、黨參、麥門冬等製作即飲包，協助救難人員維持精神。

除此之外，中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚建議，可自行用保溫瓶熱水燜泡中藥材，透過熱水燜泡黃耆、西洋參、紅棗補氣藥材，快速又可隨身攜帶，方法如下：

【黃耆補氣飲】

材料：黃耆6克、西洋參6克、紅棗3顆、水適量（約1000cc）

做法：將中藥材洗淨後放入保溫瓶中，倒入約1000cc熱開水，燜泡10分鐘即可飲用，可重複沖泡至沒有味道。

功效：提神、補益脾胃、活化氣血。

提醒：若患有特殊疾病者、感冒發燒或上火發炎症狀，就暫時不要飲用。

(製圖／鄭佳玲)

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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