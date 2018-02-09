南投燈會埔里燈區點燈 法師為花蓮震災區祈福

2018年02月09日 21:33 中時 廖肇祥

南投燈會埔里燈區點燈，現場並發放狗年提燈。（廖肇祥攝）

南投燈會埔里燈區點燈，南安路封街，展示各類花燈。（廖肇祥攝）

南投燈會埔里場9日晚間8時在埔里鎮杷城排洪道舉辦點燈儀式，南投縣政府希望藉由燈會，呈現埔里在地文化、生態及多元的宗教，預估今年全縣參與人次突破500萬人，中台禪寺僧眾則參加開幕儀式並誦經，為花蓮震災災民祈福。

南投燈會埔里燈區共分為幻彩燈林、紛飛光影、蝴蝶水谷、漫遊埔里、光之瀑泉、手創燈廊、在地發光燈區，埔里鎮公所另外加設迎賓光環境，一路從愛蘭橋沿南安路佈置光環境至實驗林，銜接埔里燈區，讓遊客從台14線公路愛蘭橋進來，就得以一路沿著光環境前往燈區。

南投縣府指出，其中紛飛光影燈區自下午6時30分至9時30分每隔半小時表演一次，利用水與光的結合，光影隨著水霧跳動，色彩的變化會讓民眾感覺像置身奇幻世界中，另外漫遊埔里燈區25座水上平台更是此次燈會重頭戲，融合了埔里多元的在地觀光產業、農業、美酒、宗教信仰，利用水面倒影展現在地風情。

而埔里水上燈區從9日至3月10日也會發放狗年小提燈，每日於1號服務台發放，每晚6時30分發放號碼牌，同一地點7時憑號碼牌領取小提燈，另邀請大陸銅梁火龍台來演出，今年更追加邀請陝西腰鼓及海寧團隊皮影戲來埔里燈區參與演出，有關表演節目時程，可參考南投燈會官方網站。

(中時)