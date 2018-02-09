南投燈會埔里燈區點燈 法師為花蓮震災區祈福

南投燈會埔里燈區點燈儀式前，縣府邀請中台禪寺法師為花蓮地震災區祈福。（廖肇祥攝）

友善列印
中時
南投燈會埔里燈區點燈，現場並發放狗年提燈。（廖肇祥攝）
南投燈會埔里燈區點燈，南安路封街，展示各類花燈。（廖肇祥攝）

南投燈會埔里場9日晚間8時在埔里鎮杷城排洪道舉辦點燈儀式，南投縣政府希望藉由燈會，呈現埔里在地文化、生態及多元的宗教，預估今年全縣參與人次突破500萬人，中台禪寺僧眾則參加開幕儀式並誦經，為花蓮震災災民祈福。

南投燈會埔里燈區共分為幻彩燈林、紛飛光影、蝴蝶水谷、漫遊埔里、光之瀑泉、手創燈廊、在地發光燈區，埔里鎮公所另外加設迎賓光環境，一路從愛蘭橋沿南安路佈置光環境至實驗林，銜接埔里燈區，讓遊客從台14線公路愛蘭橋進來，就得以一路沿著光環境前往燈區。

南投縣府指出，其中紛飛光影燈區自下午6時30分至9時30分每隔半小時表演一次，利用水與光的結合，光影隨著水霧跳動，色彩的變化會讓民眾感覺像置身奇幻世界中，另外漫遊埔里燈區25座水上平台更是此次燈會重頭戲，融合了埔里多元的在地觀光產業、農業、美酒、宗教信仰，利用水面倒影展現在地風情。

而埔里水上燈區從9日至3月10日也會發放狗年小提燈，每日於1號服務台發放，每晚6時30分發放號碼牌，同一地點7時憑號碼牌領取小提燈，另邀請大陸銅梁火龍台來演出，今年更追加邀請陝西腰鼓及海寧團隊皮影戲來埔里燈區參與演出，有關表演節目時程，可參考南投燈會官方網站。

(中時)

台糖量販攜手伊甸基金會 募點數… 三星SEAO Forum展示創新技術 新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。