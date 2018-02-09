三星SEAO Forum展示創新技術 新洗衣機技術QuickDrive搭載人工智慧洗衣助理

2018年02月09日 21:36 中時 石欣蒨

三星壁掛式NW700 Sound＋音響，加入多項音質增強功能，能完美放置於三星薄型電視的下方。（三星提供）

三星推出革命性的新洗衣機技術QuickDrive，讓消費者大幅縮減一半的洗滌時間之餘，更搭載人工智慧洗衣助理Q-rator。（三星提供）

三星電子昨於羅馬2018 SEAO Forum技術研討會上展示創新技術，更在會上展示可讓消費者橫跨三星裝置的新產品，包括新一代的Family Hub冰箱、革命性的洗衣機技術QuickDrive、嶄新的無線吸塵器POWERstick PRO，以及具有生活品味與全景聲單件式音響，期待為消費者帶來更簡單無縫的IoT生活。

三星今年推出的2018智慧電視專用的SmartThings App，就能讓電視成為用戶IoT生態系統的中心大腦，不僅可透過家中最大的螢幕來管理串連裝置，更可無縫同步多個裝置以分享內容和通知，而已在CES上面世的Family Hub冰箱就集成Bixby與三星SmartThings物聯網生態系統，提供更智能化的居家生活。

此次也展示了革命性的新洗衣機技術QuickDrive，讓消費者大幅縮減一半的洗滌時間，另外WW7800M洗衣機也具備物聯網概念，搭載人工智慧洗衣助理Q-rator，提升用戶的便利性，另外還有嶄新風貌的無線吸塵器POWERstick PRO、壁掛式NW700 Sound+音響等多項升級家電產品，引發消費者期待。

(中時)