大陸神秘「幽靈部隊」現身！平時送快遞、戰時運坦克

2018年02月09日 21:40 中時電子報 黃麗蓉

大陸神秘「幽靈部隊」曝光！大陸空軍後勤部近日一場別出心裁的演練，用民營物流公司的大型無人機為前線部隊運送各種補給，這些裝備平時不引人注意，但一到戰時就能發揮巨大作用，堪稱一支「幽靈部隊」。

此次演練，物流公司順豐公司的無人機完成物資輸送任務，表現出色，在規定的時間內將急需的物品送到指定地點，證明這種補給方式很適合未來戰爭，因為未來戰爭的戰場環境將會更複雜。

據新浪軍事報導，「利刃/油田70後」指出，這次演練引起全球重視，都在關注中國創新的作戰物資補給方式，這種方式將大大提高軍隊補給能力，大幅提高軍隊的持久戰鬥力。也說明在未來戰爭中，民用產品和民用裝備改軍用，是一種最能夠快速提高作戰實力的有效方式。這些裝備平時不引人注意，但一到戰時就能發揮巨大的作用，堪稱一支「幽靈部隊」。

大陸還有「幽靈艦隊」，和物流公司無人機空運補給有著異曲同工之妙，是指大型的商用船隊，這些船隻平時進行商業運營，為國家經濟做貢獻，但在設計時卻充分考慮武器裝載問題，能運輸坦克火炮等多種軍事裝備。因此在戰時可以隨時進入作戰行列，承擔各種軍事物資運輸任務。

其中比較著名的就是2萬噸級的「長達隆」滾裝船，已參加過多次軍方組織的投送演練，在演練中表現十分出色，完全能適應未來戰爭的需求。這些「艦隊」平時掙錢，戰時好用，經濟實惠。

未來隨著無人機在大陸民用市場的大規模鋪開，又一支大規模的能夠軍民兩用的「空中艦隊」即將成型。放眼時間，能夠與中國較量的，也只剩美國了。

(中時電子報)