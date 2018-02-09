銅鑼灣書店股東桂敏海：不願做瑞典的棋子

2018年02月09日 21:50 旺報 徐維遠

擁有瑞典籍的香港銅鑼灣書店股東桂敏海，上月20日在前往北京的高鐵上被大陸警方帶走，他在9日於浙江寧波市看守所面對媒體表示，他目前所犯「非法經營案」未了結、依法不能出境，「但在瑞典方面唆使下」，不斷提供讓他返回瑞典的方案，但最後仍被寧波公安機關依法帶回，對此很後悔。桂敏海說，不希望瑞典方面持續炒作，他想留在中國，也不排除瑞典利用此事「給中國政府添麻煩」，他也看清瑞典政府，考慮放棄瑞典國籍。

已於去年10月因交通肇事罪服刑完畢的桂敏海，由於還涉嫌非法經營犯罪活動並已由大陸政府依法立案調查，大陸公安部9日宣稱已固定相關證據、桂敏海也承認從事非法經營活動，該案仍在偵查中，並未終結；他也向公安機關承諾不離開寧波，如離開也會通報。

今年1月，寧波公安機關發現桂敏海有涉嫌「從事為境外非法提供國家機密、情報，危害國家安全的違法犯罪活動」。該月20日上午8時，桂敏海離開寧波，到上海虹橋火車站，欲前往北京，並有兩名外交人員陪同；公安人員要求桂敏海返回接受調查，但現場陪同的外交人員要求桂不要配合；因此在該班高鐵停留濟南西站時，公安民警依法將桂敏海帶回，並採取刑事拘留強制措施。

根據有關單位通報，桂敏海現被羈押寧波市公安局看守所，辦案單位對桂敏海給予正常生活保障，關注其健康。針對外界稱桂敏海罹患「漸凍症」，該單位指出，近日上海、寧波5位一流骨科與神經科專家對其手部肌肉萎縮診斷，認為是頸椎壓迫神經引發肌肉萎縮，基本排除漸凍症，桂的身體與精神狀態良好。

桂敏海9日接受來自大陸、香港與台灣媒體訪問，他表示，他是主動向公安機關提出與媒體見面要求，不希望瑞典方面對他繼續炒作，但瑞典沒有停止，他認為有必要出來說幾句話，把事情經過與真相說出來。

他表示，瑞典自從他交通肇事刑滿釋放後，始終不斷和他聯繫，「但明明知道有一個非法經營案」，依法不能出境，卻還不停地鼓動和唆使他回瑞典，不斷提供該政府的關心和回瑞典的利好消息，領館人員也跑到寧波，提供好幾套回瑞典的方案，稱「離成功有一步之遙」，他雖拒絕好幾次，但不停鼓動下他有心動，瑞典便以「看病」為名帶他到北京瑞典領事館。

1月20日，瑞典方開領事館的車從寧波接他到上海，轉搭赴北京高鐵，路途也要求不要下車，以免別人注意，之後被寧波公安機關依法將他帶回，他「對此很後悔」，並稱瑞典方沒有告訴他到北京具體情況、看什麼醫生，只說會面見漢學家和美國某基金會人員，他卻「成為瑞典人的棋子」，在不停鼓動下讓他又再一次觸犯法律，毀掉美好生活，他說「再也不想相信瑞典人」。

桂敏海說，從投案自首開始後，瑞典開始對他有特殊關注，但不知道是關注他還是利用他，尤其2018是瑞典大選年，對當地政治人物會加分，也不排除想利用此事給中國政府添麻煩，他看清瑞典政府，也考慮放棄瑞典國籍。

桂敏海還向記者公開了寫給瑞典駐中國大使林戴安（Anna Lindstedt）一封信；信中桂敏海說：今年1月被捕、再度過上囚徒生活，「很大程度上是拜瑞典政府和你所賜」。他表示，被捕前，他與三位姊姊承歡母親膝下，但瑞典方不斷催促他、誘惑他，讓他身陷到夢景之中，將他推到風口浪尖上，就是對他的健康不負責任、成為瑞典方的棋子。

54歲的桂敏海是寧波人，1988年留學瑞典，1996年入瑞典籍，2012年成立香港巨流傳媒有限公司，2014年買下香港銅鑼灣書店。

(旺報)