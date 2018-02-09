日月潭金龍山珍稀白櫻花綻放　緋紅櫻相輝映

金龍山的白櫻花（福爾摩沙櫻）已開始綻放，與緋紅櫻相輝映。（沈揮勝攝）

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魚池鄉金龍山的福爾摩沙櫻為山櫻花突變種，稀有難得。（沈揮勝攝）
雨後嬌嫩欲滴。（沈揮勝攝）
目前花開2、3分。（沈揮勝攝）
白櫻罕見。（沈揮勝攝）
金龍山約200多棵。（沈揮勝攝）

在台灣地區，白色櫻花難得一見。名列台灣3大攝影聖地之首的日月潭金龍山，這幾天有200多棵的台灣特有變異種白山櫻「福爾摩沙櫻」陸續綻放，目前開花比例約在2到3成，農曆歲末到春節正好是盛花期，提供春遊賞櫻的另種選擇。

金龍山行政區域隸屬魚池鄉大雁村，村長謝棟漢表示，這些白山櫻是在2003至2004年間，當時的鄉長廖學輝為營造魚池鄉「櫻花鄉」意象，有計畫地在各村落、縣道或鄉道兩側，栽植了5萬株櫻花樹；其中金龍山部分植株卻開出白花，讓許多人覺得很驚豔。

謝棟漢指出，這些白山櫻經查證才知道是在台灣已消失數十年的緋紅櫻（台灣原生紅色山櫻）變異種。鄉公所當時採購大批緋紅櫻苗木，長成後嫁接時，其中1批剪用了福爾摩沙櫻芽條當接穗，2010年開出白花，開始受到關注。

當地知名生態解說員葉建興表示，變異種的白山櫻早在日據時代即被發現。因日本人特別喜歡白色，把它們帶回去當園藝植物；台灣人則對白色有禁忌，不喜歡就砍掉，再加上墾地逐漸往中海拔擴展，終至消失、幾近滅絕。

直到約20年前，有人在新中橫公路草坪頭附近發現1棵，學術界採樣研究確認是普通緋紅櫻的變異種；而日本方面也證實，他們園藝界栽培的綠萼櫻，正是緋紅櫻的突變種。有園藝業人士將之註冊，名為福爾摩沙櫻。

葉建興表示，魚池鄉櫻花很多，但賞櫻還是以有專業照顧的九族文化村為首選，花海壯觀美麗、有文化深度；但若想體驗不一樣的感覺，金龍山是另種選擇；春節期間，白山櫻與緋紅櫻同步綻放，紅花白花相輝映，值得細賞品味。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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