2018南投燈會 松柏嶺受天宮燈區14日啟動

2018南投燈會名間受天宮燈區，9日暖身並啟動米糕桃揭桃儀式。（沈揮勝翻攝）

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受天宮燈區之Q版玄天上帝主燈。（沈揮勝翻攝）

南投地區各燈會陸續開幕，道教聖地松柏嶺受天宮燈區也將於14日登場，Q版玄天上帝主燈搭配雷射光束及燈光特效，繽紛絢麗可期！同日另有情人節限定活動、元宵米糕桃萬人吃平安，另發放「跳跳狗小提燈」及「玄天上帝福袋」，活動精采可期。

受天宮及名間鄉公所9日在舉行燈會開幕暖身活動，縣議員于秀英、張維華、名間鄉長陳文德、參山國家風景區管理處秘書吳建志、縣府民政處長吳燕玲及受天宮主任委員許瑞斌共襄盛舉，除燈會啟動與米糕桃揭桃儀式，另公開展示跳跳狗小提燈。

陳文德表示，睽違20年，名間鄉燈會今年由鄉公所與受天宮共同舉辦再次點亮，並且與南投燈會結合成「名間鄉受天宮燈區」。名間鄉產業以農為主，期望藉由活動結合觀光帶動發展。

吳燕玲指出，縣長林明溱上任後，積極推動觀光首都，每年辦理南投燈會，已打響南投燈會的招牌，今年規模更甚以往，除了南投市主燈區、埔里水上燈區，還有名間受天宮燈區，活動精彩多元，歡迎遊客來名間觀茶園風光、拜拜賞花燈，祈求一年好福氣。

吳燕玲說，展燈期間恰逢西洋情人節，當天與月老花燈合影並上傳照片，將可獲得限量199分之月老加持情人巧克力；另，元宵節還有米糕桃萬人吃平安活動，1萬1988台斤大米糕桃讓萬人吃平安。送福袋、小提燈等相關資訊祥見受天宮粉絲頁。

(中時)

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