淫魔製作人衍生案外案 受害女星經紀人自殺身亡

2018年02月09日 22:11 中時 徐桐炘

好萊塢女星蘿絲麥高文（Rose McGowan）控訴知名監製哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵一事，近日發生案外案，蘿絲的前經紀人吉兒麥斯克（Jill Messick）於美國時間6日自殺身亡，家人對外發聲明，認為哈維方面為證明清白，律師於上月30日公開發表吉兒為哈維說話的電子郵件，導致吉兒的名字出現在眾多媒體頭條上，讓原本患有抑鬱症的吉兒病情加重，最後選擇輕生，家屬表示：「吉兒在這個已經相當駭人的事件中成為附加的犧牲者。」

50歲的吉兒生前飽受躁鬱症和憂鬱折磨，如今留下丈夫和2個孩子，家人同時認為蘿絲對吉兒做出不實的控訴和影射，但吉兒因不想讓議題焦點從受害者身上被轉移，沒有跳出來發聲，「儘管她沒有做錯任何事，還是任由她的名聲被玷污。」更表示：「她選擇不要成為公眾人物，但這個權利從她身上被拿走。」

根據吉兒家人說法，當年蘿絲和哈維見面後，立刻將事情告知吉兒，當時蘿絲從未用「強暴」2字，但吉兒知道哈維對蘿絲做了一些非意願的事，吉兒也立刻上報老闆，但蘿絲在向《紐約時報》揭露此事時，認為自己沒有受到經紀團隊的保護，當時被介紹認識一位專長處理性騷擾和性侵案件的律師，對方卻告訴她：「提起刑事訴訟可能性極低。」

蘿絲表示吉兒聞及此事後，「抱著我，用她的雙手環抱我。」但之後蘿絲依然憤怒，不願和哈維和解，身邊沒有任何人支持她的想法，暗指吉兒是贊同和解的一方。哈維的律師則表示，吉兒曾經用電子郵件告訴他們蘿斯當時的想法，「她結巴地告訴我當晚發生的狀況，她很清楚走進浴缸之後意味著她同意了些什麼，但事後她非常後悔做了此事。」

吉兒未曾對這兩件事情做出任何評論，但新聞報導後，輿論對身在幕後的她相當不利，家人澄清：「在那時候，吉兒只知道事情已經和解，而且蘿絲持續和哈維合作，吉兒從來不知道細節，直到蘿絲選擇公開這一切。」無奈人死不能復生，如今已沒人能證實吉兒當時看待此事的態度。

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(中時)