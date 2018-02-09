為花蓮祈福 中和青年號召關懷

2018年02月09日 22:26 中時 葉書宏

新北市中和區救國團會長鄭鈞瑋號召在地青年踴躍捐獻物資，協助花蓮同胞。（葉書宏翻攝）

新北市中和區救國團會長鄭鈞瑋號召在地青年踴躍捐獻物資，協助花蓮同胞。（葉書宏翻攝）

新北市中和區救國團會長鄭鈞瑋號召在地青年踴躍捐獻物資，協助花蓮同胞。（葉書宏翻攝）

花蓮縣外海6日晚間發生芮氏規模6.0強震，造成4棟大樓傾斜、倒塌，中央災害應變中心統計至今（9日），已釀成12人死亡、278人受傷、5人失聯；新北市中和區救國團會長鄭鈞瑋號召在地青年踴躍捐獻物資。鄭鈞瑋表示，新聞媒體報導當地目前很缺乏暖暖包，已向廠商訂購將直送災區，另外，中長期的民生物資也在募集中，統一收集後將送往災區。

據了解，鄭鈞瑋曾任中和青工會長，長期關懷中和弱勢。他表示，花蓮大地震全台民眾都有感，看到自己同胞有家歸不得，相當難過，因此，自己出錢出力，也號召其他青年朋友一起踴躍關心花蓮鄉親，「也許我們的力量不大，但是我們願意為鄉親們付出。」

鄭鈞瑋說，他與青年朋友們每年耶誕節前夕會到明新兒童發展中心報佳音，贈送耶誕禮物與帶團康，另外，每年雙十國慶固定發送200個愛心便當，關心贊助中和優秀的清寒學子發給獎學金，另外，尤其是他居住的廟美里，不定期訪視弱勢家庭，他強調，「儘管只是微小的善舉，父母親都鼓勵他要多多為社會付出。」

(中時)