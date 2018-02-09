韓國總統文在寅：全球歡聚一堂共創和平奧運

韓國總統文在寅宴請參加平昌冬奧會的各國元首，並在宴會上致辭。（圖／路透）

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中時電子報

韓國總統文在寅9日下午在平昌舉辦招待會歡迎到訪各國領導人時指出，希望文冬奧會的相聚成為邁向世界和平的重要起點。

據韓聯社報導，文在寅在招待會上致歡迎辭時說，各國都有需要解決的難題，韓國也不例外。今天來自世界各國的領導人共聚平昌，一起為選手們加油，暢談未來，這十分難得。如果不是冬奧會，我們很難相聚在一起。我深深地感受到，這一瞬間能在矛盾和對立依然存在的地球村舉辦這場國際體育賽事，是件非常有意義且值得慶幸的事情。

文在寅說，在1991年的世界乒乓球錦標賽上，南北韓共同組成的乒乓球聯隊頑強拼搏，並取得團體賽冠軍。27年前那顆2.7克的小小乒乓球成為和平的種子，南韓和北韓將在本屆平昌冬奧會上組建首支女子冰球聯隊，和平的種子變成了170克重的冰球。

他指出，南北韓聯隊將在明天的比賽中團結一心，向世人展示互助拼搏勇於取勝的面貌，給全世界人留下和平和感動的記憶。兩韓運動員在訓練中結下友誼，互相吶喊加油，隊員們心中的停戰線早已消失。在此，我想衷心邀請大家觀看這場特別的冰上比賽。

文在寅表示，友誼能讓我們在嚴寒中感到溫暖，體育能讓我們超越理念、體制、宗教和文化差異，開啟一場錘鍊身心和意志的盛宴。大家將觀看到公平公正而美好的競技運動，成為見證半島和平的主人公。期待平昌冬奧會留存在更多人的記憶裏，成為一屆開啟和平的盛會。

出席當天招待會的有中國國家主席習近平特別代表、中共中央政治局常委韓正以及美國副總統彭斯、北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南、日本首相安倍晉三等200多名各國元首及政要。

(中時電子報)

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