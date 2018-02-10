《兩岸星期人物》砸千萬發射首枚私人衛星 陸地產大亨馮侖

2018年02月10日 08:31 中時電子報 李靖棠

大陸過去發射衛星一向是由國家主宰，不過，日前大陸地產大亨、萬通集團創始人馮侖，砸下500萬人民幣（約2,400萬台幣），從酒泉衛星發射中心發射，私人打造的「風馬牛一號」衛星，跟隨官方首枚地震衛星「張衡一號」一同順利升空，成功進入軌道，成為中國大陸首顆私人衛星。也讓外界再次注意到這名地產大亨，除了好奇他發射衛星的動機，也想知道馮侖發跡的人生。

萬通控股董事長馮侖：我眼中的臺灣

出生於陝西西安、現年59歲的馮侖，是文革後第二屆正式大學生，畢業於西北大學，獲經濟學學士學位的他，20歲那年加入中共。大學畢業後，進入中央黨校進修，取得法學碩士學位。在1991年創立萬通集團之前，馮侖先後在中央黨校、中宣部、國家體改委、海南省改革發展研究所等多個官方單位擔任教師。1991年創立萬通、1993年創立萬通地產，他同時也是中國民生銀行的創辦人之一。

萬通集團創辦人馮侖，成為大陸私人衛星第一人。（圖/新華社）

作為萬通的領袖之一，馮侖聯手易小迪、潘石屹等人一起擴大這個公司，並在海南等多省多市擴張展地。1995年進入高速擴張期，觸角已伸進房地產、通信、服裝、商業、信息咨詢、銀行、保險、證券等多個領域，營運地區廣佈於北京、海南、西安、沈陽、武漢等多省市。

馮侖（圖左）、小米總裁雷軍（圖中央）和潘石屹（圖右）。（圖/新華社）

但就在萬通走到一定規模之際，潘石屹卻黯然離開萬通，讓萬通進入發展陣痛期後，才於2年後改制為股份公司，並成功募得8億人民幣（約34億台幣）的資金。

大陸於2月初在酒泉發射「張衡一號」地震衛星。（圖/新華社）

馮侖曾在去年來台，於論壇高峰會上宣布想在中南部打造養生村的計畫，只可惜最終受限於兩岸關係和提案卡關，讓計畫停滯不前；但面對外界的質疑，馮侖卻仍十分有信心。

萬通集團創辦人馮侖出席哥本哈根會議。（圖/新華社）

本次的大膽發射衛星，也讓外界感到意外，這枚名為「風馬牛一號」衛星，將成為可透過手機直播的利器，並跨出大陸衛星市場商業化的第一步。

(中時電子報)