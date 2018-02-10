常吃維他命對身體有害？ 藥師：「係金A」

2018年02月10日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

現代人健康意識抬頭，許多人除了健康飲食外，也會買保健食品還補充，但你很常吃「維他命」嗎？就有藥師指出，想吃維他命的話還是先問過營養師的意見，在決定要不要吃比較安全，因為有些維他命「補過頭」的話，不僅無法促進身體健康，還會讓你越吃身體越差。

根據《ETtoday健康雲》報導，台北長庚醫院藥師尤若綺表示，市面上有許多營養補充品，並不會只含有單1種成分，他舉例有名王太太因眼睛不好，有長期吃葉黃素的習慣，後來又買了綜合維他命來補充，後來又因為怕女生在更年期後有骨質疏鬆症的毛病，又買了補充鈣的補充品來吃，等於是一天要吃3種補充品，而市售的葉黃素都會在額外添加維他命A、C、E，而王太太另外服用的鈣錠，則會添加幫助鈣質吸收的維他命D，維他命A、D、E都是脂溶性的維他命，如果長期服用可能會累積在身體裡面，對身體健康造成危害，尤其是孕婦更要注意，懷孕初期補充過量了維他命A，恐會造成胎兒畸形，建議還是先諮詢專業藥師、醫師、營養師的意見。

建議要補充維他命前還是詢問過藥師比較好。(圖/shutterstock)

而水溶性的維他命B與維他命C，如果超過每天所需的量，大部分會在上廁所或流汗時排出體外，不太容易造成身體負擔，而許多人都會吃的維他命C，若是長期過量，則會比一般民眾更容易產生腎結石，因此還是建議平常就可以均衡飲食，且他配適量曬太陽和運動習慣，這樣就能補足一天所需的維他命含量，並不建議額外進行補充，若是有偏食、營養不良、吸收不好等情況，則是可以視情況酌量進行補充。

(中時電子報)