陳曉東演唱會力求完美 甩肉3公斤食譜曝光

陳曉東積極健身。（壹定娛樂提供）

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陳曉東熱舞。（壹定娛樂提供）
陳曉東為了演唱會健身。（壹定娛樂提供）
陳曉東健身。（壹定娛樂提供）
陳曉東帥氣十足。（壹定娛樂提供）
陳曉東看不出已是兩個孩子爸。（壹定娛樂提供）
陳曉東的瘦身食譜。（壹定娛樂提供）

「陳曉東Planet XT世界巡迴演唱會」首站將於2月10日在澳門金光綜藝館舉行。為了在舞臺上呈現最好的狀態，陳曉東2個月前就開始每日練習跳舞3至6小時。除此以外，每日堅持根據專業營養師制定的瘦身餐單進行飲食，2周成功減重3公斤，肌肉線條變得更加完美。

這次「Planet XT世巡演唱會」，陳曉東全程參與概念、音樂、舞臺以及造型的創作和設計，希望給歌迷打造一個永生難忘的演唱會。「Planet XT星球」的主題是由陳曉東自己提出的

，因他是「太空迷」，所以整場演唱會將帶領歌迷們進入一個無比奇妙的科幻世界。

之前拍攝演唱會海報時，陳曉東身上鑲嵌了逾千顆施華洛世奇水晶的百萬「星際戰袍」，讓大家初步領略到此次演唱會服裝的華麗，讓歌迷對演唱會現場的服裝充滿期待。 10日在澳門站演唱會，陳曉東還邀了多年好友楊千嬅擔任嘉賓，兩人是否會合作一首《水瓶座》，令歌迷十分期待。

除了對演唱會各個細節的嚴格把控，處女座的陳曉東對自身的要求也十分嚴格，每日練習跳舞和訓練體能，加以飲食輔助。2018年1月，專門提供瘦身、運動的機構「輕加」為陳曉東巡迴演唱會提供演唱會秘訓期間的飲食指導，食譜包含14天，共56餐。

他每天大量運動和健康均衡的飲食，2周成功減重3公斤，不僅瘦了身，還練出完美肌肉線條，實現「拿出荷爾蒙開個唱」的願望。陳曉東表示，「最重要的是肌肉線條好看，不挨餓、不損害健康，是我的訴求」。陳曉東也大方公開部分瘦身食譜與網友分享。

第一天營養食譜大公開

早餐：孜然蔥花豆腐（北豆腐110g）+蔬菜蛋餅（綠菜葉170g、雞蛋90g）+低脂牛奶（150g）

午餐：錫紙烤紅薯(90g)+香烤牛排（90g）+涼拌秋葵(200g)

加餐：無鹽混合堅果(10g)

晚餐：土豆絲餅(土豆絲25g、玉米麵25g)+蘆筍蝦仁（蝦仁170g、蘆筍200g）+蒜蓉菠菜(200g)

(中時)

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