男偶像「轉性」喊開心 難忘初體驗

曹晏豪（左）與周曉涵劇中面臨考驗。（東森提供）

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曹晏豪（左）與高英軒拍打戲雙雙掛彩。（東森提供）
高英軒（右）飾演反派。（東森提供）
陽靚劇中危機四伏。（東森提供）
粉絲為溫肯尼（右三）送應援食物和卡片。（東森提供）
GTM成員客串。（東森提供）

台視、東森《獅子王強大》劇中曹晏豪與高英軒互為死對頭，兩人最新一集中在山上大打出手。一連串動作戲下來雙雙掛彩，曹晏豪手臂上一大片瘀青，不太怕痛的他直呼拍得超過癮。高英軒聽了笑說「劉書宏一直說健身的我是『肌肉精靈』，但曹晏豪才根本是『鋼鐵英雄』」。

劇組為這次打戲請來武術指導把整套打戲拍成影片，包含從追逐扭打到互相對峙、攻擊等所有流程，讓兩人看過影片並套好所有動作才進行拍攝。曹晏豪笑說，過去曾拍過動作或追逐戲

，但第一次遇到這麼大陣仗。高英軒也說，因為兩人這場戲有各種打法，一場兩人飛撲後癱倒在地的戲，被說像忍者漫畫的畫面，笑說打到最後都像在拍動漫電影一樣。

偶像男團GTM成員溫肯尼，在《獅子王強大》飾演辦案警察阿飛。身為團中第一位挑戰戲劇演出的成員，GTM全體成員不僅到場探班為溫肯尼打氣，團員Masha更友情客串驚喜現身。溫肯尼坦言「其實剛接下這角色時真的壓力很大，但看到成員們都這麼支持我，讓我打了一劑強心針」，粉絲還特意訂製應援食物和手寫卡片送給全劇組，讓溫肯尼直呼感動。

陽靚劇中充滿正義感的性格獲觀眾喜愛，沒想到最新一集劇情中卻陷入危機。她笑說本以為演的是偶像劇，沒想到自己竟在這部戲中體驗各種驚險場面。還神祕透露劇中她還有一場「撕衣戲」，笑說這場戲讓她拍得很過癮。台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點《獅子王強大》。

(中時)

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