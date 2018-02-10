有您真好！林佳龍慰問中市警第六分局警民力

2018年02月10日 00:51 中時 盧金足

台中市警察局第六分局義交中隊去年獲得台中市政府評鑑為第一名，中隊長陳炯安（右起）特別穿戴金安英雄獎與會，市長林佳龍並致贈年節慰問品及狗年小紅包。（盧金足攝）

台中市加強重要節日安全維護工作不停歇，台中市長林佳龍慰問執勤同仁。（盧金足攝）

市長林市長佳龍9日晚間率市府團隊前往市警局第六分局慰問基層員警及協勤民力辛勞。（盧金足攝）

農曆春節即將到來，台中市加強重要節日安全維護工作不停歇，市長林市長佳龍9日晚間率市府團隊前往市警局第六分局慰問基層員警及協勤民力辛勞，並致贈年節慰問品及狗年小紅包表達感謝。

林佳龍、副市長林陵三、副市長張光瑤、副市長林依瑩、秘書長黃景茂、民政局長周永鴻、警察局長楊源明及民防大隊長林慶芳、義警大隊長石傑、義交大隊長林戊坤、警友會理事長賴文玉、警友總會理事長湯文萬，今晚分為8組前往警察局所屬各分局暨派出所、台中憲兵隊、何安里守望相助隊等處，為他們加油打氣，包括立委張廖萬堅、市議員邱素貞、江肇國、陳淑華等人均到場關心。

「大家辛苦了，有您真好！」林佳龍表示，昨晚加強重要節日安全維護工作開始後，擊破多件重大案件，除給予相當肯定外，也代表市民感謝大家的付出；台中市過去連續兩年在春安工作中，六都評比均為第一，盼持續維持良好成績。

最特別的是，第六分局義交中隊去年獲得台中市政府評鑑為第一名，中隊長陳炯安並再代表台中市獲得交通部頒發象徵全國交通安全貢獻最高榮譽的金安英雄獎，此次慰問特別穿戴金安獎榮譽彩帶與林佳龍合影，並代表義交中隊同仁感謝市長及義交林大隊長對於台中市18個義交中隊、1330名義交們的鼓勵，將此榮耀獻予台中市全體義交同仁。

林佳龍表示，台中市拚治安有三支箭，「警民合作、科技辦案、偵防並重」，其中警民合作最重要，對於在繁重市區的第一線執勤員警及協勤民力，無怨無悔為治安及交通辛勞付出、堅守本分，表達高度肯定與慰勉辛勞之意，並勉勵所有警民力共同為打造台中「宜居城市、生活首都」持續努力。

林佳龍隨後也到青海路何安里守望相助隊慰勞協勤民力，對於守望相助隊成員的奉獻及付出，表達感謝之意！

楊源明強調，警察局第六分局所轄西屯區經濟活絡蓬勃，治安及交通負荷相對繁重，又轄區民眾對環境及執法品質多所要求，警察任務極具挑戰，全體員警秉持「持續重視治安、交通、為民服務、風紀與團隊合作」信念，提升警察為民服務優質文化，贏得人民對警察工作團隊的信賴與讚佩。

警察局指出，維護社會治安人人有責，盼民眾共同發揮「警力有限、民力無窮」精神，一起守望生活環境，執勤的憲、警、民力也持續以服務熱忱，落實治安維護工作，提供民眾平安快樂的農曆春節假期。

(中時)