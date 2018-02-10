睽違18年歸隊 福田明日香：「早安」是我的家人

2018年02月10日 02:55 時報周刊 溫博鈞

早安第一代成員與現任成員聚集，推出20周年紀念專輯。（豐華唱片提供）

女團「早安少女組。」第一代成員中首名「畢業」退團的福田明日香，12歲時即選拔成為成員，被普遍認為是歷代成員中最具歌唱實力的成員之一。該團為慶祝今年出道20周年，她睽違18年「歸隊」與第一代成員重聚，並與現任成員合唱，造成話題；她在紀念迷你專輯中的訪談中，透露過去與現在的心境。

提到與過去的戰友們重唱最初單曲〈愛的種子〉，福田明日香說：「老實說，我真的沒把握自己可不可以唱得出來，但我覺得這可能真的是一種命運吧。是一件很光榮的事，所以想要積極地去面對它。」

現在是育有一個2歲孩子的媽媽的她說：「真的很巧，其他的第一代成員也都已經是媽媽了，讓我感慨很深。這次是品味著一種無法言喻的幸福感受來進行錄音演唱的，真的是邊錄音、邊慢慢回想起當時的回憶。」

她回想，當時不管是錄音還是其他事物，全都是第一次體驗而不知所措，就是拼命地去唱。她說：「很不可思議地，雖然我現在聲音和唱歌方式都和當年不同了，但〈愛的種子〉這首歌我唱了好幾百次，真的就是會自然地變成當年的唱法！這真的非常不可思議，就像是穿越時空一樣。」

回顧退團往事，福田明日香說：「因為我是第一個畢業的成員，所以有很多心聲。當時單純就只是因為自己的任性決定退出的；之後看到其他的成員一直走在最前端，後來再加入新成員，都讓我覺得很敬佩、很厲害。」

問她「對妳來說，早安少女組。是什麼？」福田明日香回答：「是因強力的羈絆而聚集的家人。」

(時報周刊)