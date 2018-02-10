台北書展》謝哲青談「贖罪之旅」寂寞是最大的敵人

2018年02月10日 06:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「沒帶很多錢，沒做事前的功課，只帶一本地圖就開始。」作家謝哲青2月9日在台北國際書展星光夜再度魅力登場。《因為尋找，所以看見：一個人的朝聖之路》新書發表，再度吸引不少粉絲，不僅限量100名簽名資格瞬間秒殺，為了一睹偶像風采，粉絲們擠爆現場，想聽聽謝哲青分享這段去年六月，人生第二度踏上「聖雅各之路」的經歷。

「過去十年我人生的事業過得非常快，一下就到了一個高度，之後我開始有很多患得患失的感受，但是又離不開，因為收入真的很好。」踏上這條「贖罪之路」之前，謝哲青全心衝刺事業，但身體陸續出現問題。一次到日本錄影，先後得了蜂窩性組織炎、蕁麻疹，還是努力硬撐錄完，直到撐到喘不過氣，檢查出來竟然是心臟瓣膜受損。

「這時候老天爺給了我一點警示，我知道我該停下來了。」面臨媒體環境改變，謝哲青一度失去很多工作，但很神奇的，他在這段時間接到了很多「召喚」，像是：有人拜託他寫《我出去一下》的書評，書的內容就是在講男主角工作停擺後，走上聖雅各之路；還讀了保羅科爾賀的《朝聖之旅》。

連轉開電視都是探索頻道的《朝聖》，「我忽然想起西班牙人講過的一句話：『如果有天踏上聖雅各之路，沒有完成的話，你要回來把他走完。』」於是謝哲青決定完成過去這條未完成的路。

「沒帶很多錢，沒做事前的功課，只帶一本地圖就開始。」謝哲青回憶，第一天就走了26公里，穿越庇里牛斯山就讓她快崩潰，到修道院過夜的時候，還要搶床、搶浴室、搶食物，忍受滿屋子的鼾聲，這樣的日子要過30天，而且這條總長799公里的聖雅各之路，沿途沒有大山大水，只有平凡無奇的風景，身體到處磨破起水泡，「當時照鏡子只覺得自己『塵滿面，鬢如霜』，問自己為什麼來這裡。」克難的旅途，一直讓蘇軾、韓愈等人的詩句浮上心頭。

不過前半段可能只是身體折磨，後半段的寂寞才是最大的敵人，「那時候看到風車的時候，覺得它充滿敵意，讓我想到唐吉軻德，當你寂寞的時候，你看任何東西都是有敵意的。」每天哀怨自問「為什麼我會在這裡」，直到一場大雨，讓他想起蘇軾的《定風波》：『回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。』才把他澆醒「人生的過程裡面，沒有答案，但已經得到舒緩。」

最後謝哲青終於抵達位在西班牙聖地牙哥的聖雅各大教堂，完成朝聖者彌撒，領到了一張「通往天堂的證書」，最後還一路走到聖雅各遺骨上岸的「大地的盡頭」，完成了整趟旅程，他說過程中朝聖者會問彼此從哪裡來，這也讓他省思自己從何而來，重新做自己，這樣的「贖罪之旅」也讓謝哲青有所體悟，「聖雅各之路不在遠方，它在我們心中。」

(中時電子報)