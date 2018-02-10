新春好去處！「海洋資源復育園區」開放線上預約導覽

2018年02月10日 06:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

下周就是農曆春節了！計畫好要到哪出遊嗎？坐落於新北市貢寮的新北市政府海洋資源復育園區，除了肩負海洋資源復育工作外，同時也是海洋教育的重要場館之一，每週三固定開放預約導覽，新北市政府農業局為了滿足更多民眾參觀需求，即日起除國定假日外的週一至週五均開放線上預約導覽服務。

卯澳灣海底模型展示區。（新北市漁業處提供）

新北市政府海洋資源復育園區前身是台北縣種苗繁殖場，新北市升格後改制成新北市政府海洋資源復育園區，除了繼續肩負起新北市海洋資源復育工作，復育九孔、台灣原生種蓋斑鬥魚及花枝等物種外，同時也提供免費預約導覽服務。

以往預約導覽只開放星期三及紙本申請，為了讓民眾有更多機會親近海洋，即日起除國定假日外的週一至週五上午(9:30及10:30兩時段擇一入園)及下午(14:00及15:00兩時段擇一入園)分別接受1組45人以下的團體預約參觀，申請導覽的機關團體只需在參訪3個工作日前，從網頁上點選參訪日期，並線上填寫申請表後送出即可，經審核通過後會立即回復申請者，讓參訪海洋資源復育園區更便利，申請程序更easy。

海洋資源復育園區內參觀時間約80分鐘，內容分為影片欣賞、展示區導覽與生物培育室互動交流三項主題，引領民眾由影片瞭解本市生態資源保育與海洋文化，並藉由展示區引導民眾深入探究本市海域生態、特色物種及卯澳灣周邊景觀，最後藉由實際觀察體驗與海洋生物的零距離接觸，提昇遊客海洋生態保育之觀念。

農業局表示，近年來海洋教育受到重視，據園區統計，106年有24個學校及35個民間團體共計1,813人次入園參觀。學生日常生活少有機會從課本外親近並認識海洋，海洋資源復育園區提供了最佳的環境，讓學生們踏出教室外，親自一窺海洋的奧妙，透過復育人員專業導覽解說，可以讓學生實際觀察體驗東北角特色海洋生物人工繁殖過程。

(中時電子報)