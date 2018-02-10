台北書展》把3兒送入史丹福！陳美齡談「家長不要做的35件事」

史丹佛大學教育學博士的陳美齡，以前曾經是香港歌手。（台北書展基金會提供）

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中時電子報
／整理報導

史丹佛大學教育學博士的陳美齡，以前曾經是香港歌手，2月7日現身台北國際書展主題廣場，與大家談談她的教育理念，及推廣她的新書《家長不要做的35件事》。

陳美齡坦言，第一次參加台北書展感覺非常新鮮。接著她熱情地和大家分享出書過程，指出一開始是以日文寫作，直到香港書商與她接洽，才會在港台發表。提到先前的暢銷書《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》，她也很訝異會在香港登上排行榜。原本只是因為朋友的建議，希望她可以將所學集結成書出版，沒想到卻帶她走上作者之路

談到教育理念，陳美齡再三強調：「要讓孩子知道自己是被愛的」，她認為教孩子最重要的是「自我肯定力」，必須讓孩子明白，對父母來說，孩子是寶貝、是被愛的。自我肯定力高的孩子不會去與他人比較，容易爲朋友感到開心，人緣也相對好。而自我肯定較低的孩童則相反，會嫉妒他人有所成就。

陳美齡更在台上透露，自己曾經就是自我肯定力較低的孩子，因為家裡有三姐妹，不免俗的會被鄰居朋友作比較。直到透過從事義工幫助他人，她才豁然開朗，認知到自己是一個幸運的人、幸運的孩子。不需無病呻吟。講到這裡，陳美齡也沈浸在當年的回憶中。

最後，陳博士還是不忘提醒家長，要鼓勵孩子找到自己喜歡的事，孩子會發光。許多家長認為孩童的每一天應該要規律生活，但她卻持相反意見。應該是盡力讓孩子參與不同的活動，獲得新的體驗及刺激，從小就可以享受新鮮事物，也能讓「腦力」發展的更好。她強調，人生應該是要充滿感動跟驚喜，而抱持這種生活態度的她，也從生命中獲得許多珍貴的寶物。

(中時電子報)

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