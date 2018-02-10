2月10日三大報頭版要聞

2018年02月10日 07:34 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.0206花蓮大地震已釀成12死慘劇，9日晚間疑似已發現被擠壓在最深層處的5名失聯陸客，花蓮縣長傅崐萁決定把72小時的黃金搜救時間延長至96小時，直說：「要讓所有人都回家」；蔡英文總統也在推特發文：「我們不會放棄任何希望。在人道救援上，兩岸沒有距離。」

.國民黨台中市長人選出爐！黨中央昨公布初選民調結果，立委盧秀燕以0.616％些微差距，險勝立委江啟臣，預計在農曆年後送中常會通過提名。盧秀燕則表示，未來將邀請江啟臣擔任競選總幹事，期盼共同為大台中及國民黨奮鬥，全力爭取勝選。

.7、8、9樓的顏色明顯和1至6樓不一樣，根本就是違建！「吾居吾宿」住戶張淑珍昨天巧遇花蓮縣長傅萁勘災，立刻趨前陳情，直指建商草菅人命，5樓半建築居然加蓋多出50％，結果地震一來房子就塌，大樓管委會總幹事林益盛也公開向媒體指責向縣府檢舉多次，卻石沉大海；傅縣長強調，如果是縣府的責任，絕對不迴避，全部的調查費縣府負擔，並查辦到底。

.花蓮大地震再添2死！雲門翠堤大樓失聯的加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝，9日下午近1時，被特搜隊員發現埋在廁所旁瓦礫堆裡，妻子更疑似為了保護丈夫，環抱丈夫擋住塌下來的梁柱，鶼鰈情深卻不幸一同罹難的畫面，看得搜救人員鼻酸不已，強忍淚水慢慢抬出2人遺體，還有隊員哽咽著說：「盼兩位來世能夠再續今生緣。」

◎旺報

.美股本周內兩次大地震，道瓊指數8日再挫逾千點，震波從華爾街傳遞到上海陸家嘴，滬指9日暴跌4.05%，盤中直探3000點大關，災情在亞股中最為慘烈。

.花蓮6日深夜發生規模6.0強震，大陸旅客目前仍有來自北京一家三代五口失聯。失聯的丁守慧（40歲）與丈夫楊捷（39歲）、兒子楊浩然（12歲），帶著父親丁文昌（76歲）、母親何鳳華（75歲）來台自由行，丁守慧6日深夜與家屬失聯後，北京親友心急如焚、急電花蓮各單位找人，希望早日找到家人下落。丁守慧在北京的同事好友也組成尋人小組，通過各種管道幫忙找尋丁守慧與她的家人，並持續關心花蓮的搜救進度，關注台灣新聞網路直播掌握最新報導。

.中國解放軍空軍新聞發言人申進科9日發布消息證實，中國自主研製的新一代隱形戰機殲-20，開始列裝空軍作戰部隊，向全面作戰能力邁出重要一步。而網路上最近更流傳一張照片，是盛傳許久的轟-20轟炸機原型，該照片的流出證明了轟-20存在的事實。

.大陸綜藝節目《中國有嘻哈》熱播，台灣詩人、作家羅智成認為，詩體隸屬口傳文學，好記、好吟誦為其特性，饒舌與嘻哈等流行音樂都是從詩的變化而來，表現形式宛如中國古代的「叫陣」，目的在於讓對手接不上話，充滿一種不可理喻的氛圍，此種表現方式深受兩岸觀眾喜愛，呈現現代社會急遽「詩化」的現象。

◎工商時報

.全球股災如滾雪球效應，美股跌勢不止，台股也難倖免，加上年節期間變數頗多，抱股過年難度不低。專家建議挑選低基期高殖利率股，包括聯穎、中光電等15檔近3年平均殖利率逾4％，且本益比（PE）低於15倍、股價淨值比（PB）小於1倍，成為押寶年後行情的資金避風港。

.全球股債市波動加劇，壽險業也上緊發條，強化資本「固體質」。國泰金控9日公告，將發行乙種特別股預計籌資300億元，做為增資國壽普通股，強化資本結構之用，國壽副總林昭廷表示，近年來全球資本市場變化加劇，必須強化資本「未雨綢繆」。

.美股周四強震、亞股周五哀鴻遍野，其中又以日本、大陸與香港股市摔得最重。這波股災來的又急又猛，也讓全球股市慘重失血5.2兆美元。Voya投資管理公司首席市場策略師柯特（Doug Cote）表示，過去押注低利率將持續長久的重量級投資者開始從市場撤離，他指稱目前投資者恐怕已進入全面恐慌模式。

.國發會昨（9）確認上一波景氣循環谷底為2016年2月，這波景氣循環，也就是第15波景氣循環仍處於擴張期，尚未看到高峰已過跡象，未來景氣展望仍看好。國發會表示，國內外預測機構紛上修台灣今年經濟成長率預測，顯示第15波景氣循環仍處於擴張期。

(中時電子報)