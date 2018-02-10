台北書展》幾米鼓勵插畫家多產！盼超越幾米的人出現

繪本名家幾米。（台北書展基金會提供）

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中時電子報
／整理報導

堪稱出版界的台灣之光的繪本名家幾米，2月9日在世貿三館「台灣繪本美術館」，舉辦「插畫家沙龍」講座，粉絲聞風而來擠爆現場！ 看來斯文的幾米，卻語重心長地要「打」年輕插畫家們，他憂心的說，自己很愛惜年輕人的才華，無奈年輕插畫家們總是曇花一現，讓他十分的憂心，雖然他也知道年輕人不愛聽訓，不過他希望台灣可以繼續有下一個幾米，或更超越他的人。

幾米是一位成功推出180種語種授權的插畫家，堪稱台灣之光，只要提到台灣插畫，一定會提到他。幾米 鼓勵年輕插畫家們要多產，他舉日本知名插畫家－木村裕一為例，他說木村先生比他大十歲，截至目前為止卻做了650本書，比他所做的64本還多十倍之多。

他並引用郝廣才的話:「做創作人就要把自己當做一個職業選手。」來勉勵年輕人切莫侷限於自己的風格，要讓自己的格局更廣大，才會有更多出版社看到你！

其次，故事也很重要。幾米表示，圖像的背後若沒有好的故事，畫得再特別，也會被世人遺忘，「尤其現在資訊發達，技法比你成熟的創作者太多了!」如果沒有一個完整的故事做為底蘊，就沒有做成一本書的質量。

幾米強調，插畫家的出身並不重要。他以一隻「土狗」的圖舉例，說明自己在台灣土生土長，沒有留學經驗，中年出道，還曾經因為血癌而瀕臨死亡，看似種種不利的條件卻都是他的養分。

他期許年輕一代的插畫家們一定要勇於面對現實，「擁抱世界之餘，也要自己擁抱自己，相信自己可以做出一本本世代相傳下去的繪本書。」專注的把這條路好好走下去，台灣不是沒有可能，只是我們不開始而已！

(中時電子報)

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