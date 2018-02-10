NBA》美球評：騎士的大買賣很划算

騎士隊球員與灰狼在禁區搏鬥。(美聯社)

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中時電子報

騎士隊在交易大限前一刻送出湯瑪斯(Isaiah Thomas)、韋德(Dwyane Wade)、羅斯(Derrick Rose)在內的6位球員，換來喬治希爾(George Hill)、克拉克生(Jordan Clarkson)、蘭斯(Larry Nance Jr)、胡德(Rodney Hood)。

這筆交易一口氣送出3位球星，騎士這麼做真的划算嗎？

ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)大力稱讚騎士做了一筆好買賣。「他們變得更年輕、更有活力，獲得更高的防守能力。最重要的是，這些新進球員不會再把騎士搞得烏煙瘴氣。比如說喬治希爾非常優秀，而且他的性格比較安靜。」

史密斯表示：「湯瑪斯雖然比較晚才加入騎士的肥皂劇，但他與洛夫(Kevin Love)鬧出的內訌就把球隊搞得一團亂，而且他的抱怨似乎永不停止。至於韋德離開也是好事，他與詹姆斯(LeBron James)的交情太好，讓身為主將的詹姆斯反而很難做事，他很難公平對待其他隊友。」

至於羅斯更不用說了，他三不五時就會出現的信心危機和出走尋找自我的壞習慣，從此也跟騎士沒關係了。姑且不論這次的交易能增強騎士多少戰力，光是減少內部矛盾就十分值得了。

(中時電子報)

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