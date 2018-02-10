年前最後一波寒流 下周一、二下探６℃

2018年02月10日 08:23 中時電子報 周鎮宇 、 廖德修

今(10日)晚寒流南下，氣象局指出，最冷會落在下周一(12日)至下周二(13日)清晨，低溫可來到7到9度，沿海空曠地區加上輻射冷卻影響，還有可能下探6度，要民眾注意保暖，寒冷天氣直到下13日白天才會逐漸回暖。

氣象局表示，今天受到鋒面通過影響，各地都有短暫陣雨機率，溫度部分，台南以北溫度落在14到22度，高屏地區及花東則是16到29度，不過晚間就會受到寒流南下影響，溫度開始驟降。

氣象局提醒，明起天氣轉為乾冷，最冷時間會在下周一到下周二清晨，中部以北低溫可能只剩7到9度，沿海空曠地區加上輻射冷卻影響，可能再降1至2度，最低溫可能下探6度。

至於冷到何時，氣象局指出，從下周二白天開始冷氣團就會減弱，氣溫逐漸回升，過年期間也預計都是穩定的好天氣，台北最高溫可來到22度，南部更可能有29度高溫，，但在輻射冷卻效應下，早晚溫氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大，亦需適時增減衣物。

另外，氣象達人吳德榮也說，從明晚至下周四農曆除夕，過年前約有連續近5天晴朗穩定的天氣，雖然前2、3天早晚很冷，但還是很適合辦理年前的採買、除舊布新的工作，可以善加利用。至於大年初一（16日）至初五（20日）天氣如何，看起來雖無較強冷空氣南下，但還是有移動性的鋒面活動，多少會有一些降雨與溫度的變化，但大致上天氣仍然不錯，是個不錯的農曆連假。

(中時電子報)