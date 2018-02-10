住行旅「追劇」趣！慵懶假期從一只遙控器開始

客房內提供內建Netflix影片平台65吋OLED智慧電視，旅人輕鬆觀賞超過數十萬部精彩劇集。（誠品行旅提供）

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中時電子報
／整理報導

電影導演-安哲羅普洛斯：「旅行意味著改變，每一次都是新的開始。」每一次的旅行，都能有新（心）的體會，在旅途中留下生命獨特的印記。eslite hotel誠品行旅繼「住了才知道｜好感生活展」、「黑膠音樂旅宿體驗」之後，首度與全球領先的網路娛樂平台「Netflix」攜手合作，共同推出「慵懶假期追劇提案」，讓旅人輕鬆在旅程中也能隨時觀賞Netflix上喜愛的劇集，以慵懶放鬆的方式度過旅程！

eslite Hotel誠品行旅攜手Netflix推出「慵懶假期追劇提案」。（誠品行旅提供）

隨著旅遊習慣的改變，越來越多人喜歡選擇Long Stay的旅行方式，讓自己放慢步調去感受旅程中的美好。旅行不再只是趕路，而是在城市中發現更多驚喜；旅行不再只是走馬看花，可能花費一個下午讀本書、聽張專輯、觀賞一部經典電影，激盪更多思緒火花。

位在松山文創園區的eslite hotel誠品行旅，期許成為「旅人的第二個家」，除了提供舒適的旅宿服務，更結合園區中的藝文展演資源，讓旅人達到身心靈的放鬆，更不斷推出與眾不同的主題旅宿體驗。2018年第一個主題旅宿體驗，便攜手與全球最大網路隨選串流影音平台「Netflix」合作，共同打造「慵懶假期追劇提案」，讓旅人在假期中也能隨時隨地輕鬆觀賞喜愛的劇集，不錯過任何精彩片段！

書架上陳列Netflix近期主打電影與影集，同時也提供初次使用者推薦必看片單（左）、書架上陳列Netflix近期主打電影與影集，同時也提供初次使用者推薦必看片單（右）。。（誠品行旅提供）

全球最大網路隨選串流影片平台Netflix，目前全球已超過1.17億訂戶，使用者不論透過電視、手機/平板電腦、個人電腦或幾乎任何連網裝置，都能輕鬆觀看，更希望透過隨處都能觀賞的便利，讓使用者能夠隨時感受「如同在家觀影的感覺」，正與eslite hotel誠品行旅以「旅人的第二個家」的理念不謀而合，因此攜手合作推出「慵懶假期追劇提案」，提供旅人全新的影音旅宿體驗。

主題旅宿內容包含入住誠品行旅行政套房一晚、The Chapter Café晨光早餐2客、The Lounge迎賓茶食與館內設施免費使用之外，客房內更提供內建Netflix影片平台65吋OLED智慧電視，旅人輕鬆觀賞超過數十萬部精彩劇集，再免費贈送旅人Netflix三個月免費觀影卡及多款限量贈品！

此專案可享Netflix獨家限量商品及誠品行旅為旅人準備的「追劇懶人包」。（誠品行旅提供）

而誠品行旅更貼心為旅人準備了「追劇懶人包」，除了提供客房內Mini Bar享饗吧全部免費享用（包含：誠品獨家西班牙金星啤酒、多款啤酒與軟性飲料、進口氣泡礦泉水與多款零食），更精選誠品生活松菸店最受旅客喜愛：快車肉乾/元氣豬肉條與海邊走走/花生愛餡蛋捲，一口氣品嚐兩大熱門伴手禮；為舒緩旅人追劇的疲憊，更精心準備蒸氣眼罩、微金超導面膜與免費瑜伽球/拉筋繩/按摩拍打棒租借使用。

eslite hotel誠品行旅 X Netflix聯名推出的「慵懶假期追劇提案」即日起開放訂房，入住期間自2018年2月21日至2018年4月30日，每日僅提供1間房，共限量30間，訂完為止

(中時電子報)

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中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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