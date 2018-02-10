前教長黃榮村：教育部應在校務會議前核定管中閔為台大校長

2018年02月10日 09:06 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長當選人管中閔人事案風波不斷，台大將舉行臨時校務會議討論，教育部因此觀風向，遲遲不核定。前教育部長黃榮村表示，台大縱使再開校務會議，也不能有任何遴選功能，所以教育部應在校務會議前核定管中閔人事案。

黃榮村表示，台大遴選委員會已選出管中閔為為新校長，且處理過教育部所提的爭議事項，所以教育部應該盡速核定管中閔人事案。遴委會階段性任務已完成，理應解散。

黃榮村說，遴委會為校務會議依《大學法》授權的機制，在校務會議中若對還存在的遴委會有太多意見，形同不尊重且違反授權原則，所以台大應在臨時校務會議前解散遴委會。

黃榮村還說，台大即使召開臨時校務會議，也不能有任何遴選功能，因核定權在教育部，所以教育部應該在召開校務會議前核定管中閔人事案，剩下來的是校內大學自治問題。

黃榮村表示，台大校長遴選因其地位特殊，一向是國家大事，遴委會與台大行政單位已走完所有程序，不可能再做任何變更，教育部依職權所能做的就是依程序盡速核定或批駁，而非任由或委由一位人事處長出面處理，或因為在各方勢力拉扯下，遲遲不作為，這是對國家名器的不尊重與誤用，也傷害了大學自治的基本原則。

黃榮村說，教育部核定管中閔人事案後當然還會有很多爭議，但這已是台大內部問題，自己到校務會議去解決即可，會有什麼結論沒人知道，也不能禁止台大開校務會議，教育部不能管過頭，豈可強壓台大。

(中時)