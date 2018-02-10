當文化古都遇上科技蛻變 台南晉級全球智慧城市Top7

2018年02月10日 09:18 中時 曹婷婷

文化古都蛻變成為智慧城市！ICF智慧城市論壇宣布台南市以「文化古都、科技蛻變」成功晉級全球「2018全球智慧城市Top 7」。「智慧城市論壇」由非營利性組織―「世界通訊端協會」（World Teleport Association，WTA）成立，總部設於美國紐約，研究宗旨以寬頻建設為主體的經濟體系，加強國際合作並創造工作機會以及促進經濟發展。ICF每年辦理全球智慧城市評比，3階段宣布全球智慧城市，台南去年入選Smart 21，如今再傳捷報，晉級Top 7。

ICF在宣布全球TOP 7新聞稿指出，台南市是台灣歷史之都，百年文化遺產是驅動台南旅遊業發展的重要資產；除了古文化，台南在科技上的進步例如光電、積體電路、綠色能源、生物技術等進駐科技園區的廠商，與傳統製造業一起創造成台南一半以上的經濟價值。

賴清德院長擔任台南市長任內，大力支持智慧城市發展各項計畫，得知台南市政府榮獲「2018 ICF智慧城市 Top 7」，也表達祝福。代理市長李孟諺表示，「運用科技翻轉古城」一直是台南市政府努力的目標，建構以人為本，具地方特色的創新商業模式，展現台南市利用科技，解決城市發展遇到的問題，達到數位普及、為市民服務的願景。

台南市寬頻網路覆蓋率已達95%，除了網路，台南市的Beacon城市佈局也相當創新，「巷弄X台南」、「台南古蹟導覽」、「VZ台灣智慧觀光等」APP，提供城市餐館、商店、當地趣聞、歷史文化故事及交通資訊，未來將以達到2萬個Beacon為目標。

另，在綠能、環保推動也不遺餘力，太陽能發電及技術發展的絕佳地點，每年的平均日照量比全國平均高出約25％。全市綠色能源產業蓬勃發展，有161家綠色能源企業，其中太陽能供電行業就有61家。

目前國家重大建設沙崙綠能科學城將成為未來台灣南部綠能發展的心臟地帶，連結各地綠能研發、技術、人才及金融，建構台灣綠能事業及綠色經濟發展平台，打造台南成為一座智慧、低碳的生態城市。

另外，市府和經緯航太與南科管理局與科技部、成功大學、台灣人工智慧實驗室等產官學單位合作，共同推動「無人機於台南智慧城市之AI應用」計畫，藉由無人機拍攝結合 AI，更廣大地應用於古蹟維護、觀光輔助、環境監測、交通監控等相關領域，期待前瞻科技與古都文化共舞，交織出具國際水準的人工智慧應用，並催生台灣AI應用產業新創公司發展。

交通面向，台南透過全市400台公車及近千座智慧站牌布建裝置，促使業者導入加值服務於「大台南公車」APP，至今，公車運能增加達49%，旅次更從2010年縣市合併，提升近2,050萬人次。

台南市政府運用智慧科技，為古文化增添新文明，近年來積極進行智慧城市基礎建設，自104年起推動4G智慧城市計畫，與產官學研合作，規畫涵蓋智慧城市營運中心、水利即時防災、全方位智慧交通、開放行動學習、智慧健康社區、智慧旅居生活及新農人品牌產業升級等領域智慧應用，提供智慧便民的服務，並帶動地方產業升級與永續發展。

(中時)