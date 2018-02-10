下屬涉家暴 只要川普開口 白宮幕僚長凱利願辭職

白宮幕僚長凱利（中）9日在橢圓形辦公室的神情。（美聯社）

友善列印
中時電子報

消息人士透露，白宮幕僚長凱利（John Kelly）雖然並未正式向美國總統川普提出辭呈，但已經擺明，只要對方開口，他就會下台。

據CNN新聞網9日報導，在兩名前妻公開指控家暴後，川普的貼身助理，也就是白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）已經決定辭職。據稱凱利對波特家暴早就知情，由於各方對事件的相關處置存有高度爭議，9日下午盛傳，凱利可能會辭職。

不過白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）堅決否認，凱利曾以任何形式請辭。

儘管熟知相關事務的消息人士周五說，沒有跡象顯示，川普會要求這事要凱利辭職。然而，另一名消息人士告訴CNN，川普已在四處打聽可能的接任人選。

而可能的接班人選包括眾院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）、白宮預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）、眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）主席梅多斯（Mark Meadows）、首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn），以及中央情報局（CIA）局長彭佩奧（Mike Pompeo）等。

事實上，好幾名消息人士告訴CNN，早在好幾個月前，凱利就知道，波特涉嫌家暴的事，可是他並未要辭職，或設法迫使波特下台。反之，凱利還透過白宮發表了一篇聲明，讚許波特的品格。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：John Kelly discussed resigning, but no formal offer

小孩哭鬧吵買糖 陌生伯幫管教被… 太神！憑「很卡通」手繪素描 警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。