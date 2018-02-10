下屬涉家暴 只要川普開口 白宮幕僚長凱利願辭職

2018年02月10日 09:16 中時電子報 楊幼蘭

消息人士透露，白宮幕僚長凱利（John Kelly）雖然並未正式向美國總統川普提出辭呈，但已經擺明，只要對方開口，他就會下台。

據CNN新聞網9日報導，在兩名前妻公開指控家暴後，川普的貼身助理，也就是白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）已經決定辭職。據稱凱利對波特家暴早就知情，由於各方對事件的相關處置存有高度爭議，9日下午盛傳，凱利可能會辭職。

不過白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）堅決否認，凱利曾以任何形式請辭。

儘管熟知相關事務的消息人士周五說，沒有跡象顯示，川普會要求這事要凱利辭職。然而，另一名消息人士告訴CNN，川普已在四處打聽可能的接任人選。

而可能的接班人選包括眾院多數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）、白宮預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）、眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）主席梅多斯（Mark Meadows）、首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn），以及中央情報局（CIA）局長彭佩奧（Mike Pompeo）等。

事實上，好幾名消息人士告訴CNN，早在好幾個月前，凱利就知道，波特涉嫌家暴的事，可是他並未要辭職，或設法迫使波特下台。反之，凱利還透過白宮發表了一篇聲明，讚許波特的品格。

(中時電子報)