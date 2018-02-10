家樂福今起24小時不打烊 128小時營業至除夕夜

家樂福砸派機多人激戰版，一下就能炒熱團圓氣氛，原價899元、特價789元。（家樂福提供）

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家樂福皮卡丘扭蛋機（日月版），可讓大人小孩開心玩，原價2200元、特價1699元。（家樂福提供）
家樂福紐澳空運大櫻桃（原裝），過年送禮超體面，2公斤、1588元。（家樂福提供）

春節倒數，年貨採買進入最高峰的黃金周末，家樂福即日起至2月20日推出新年「團圓旺汪來」活動促銷最後加碼，針對年夜飯、拜拜、除夕團圓、新年走春等活動推出生鮮蔬果、過年圍爐、遊戲娛樂商品等上千支商品，下殺39折起。

因應新年促銷，全台調整營業時間，今（10日）上午9時開門營業後，多數分店將24小時不打烊馬拉松營業至2月15日除夕傍晚5時，連續營業128小時；2月16日初一早上10時才營業，2月17日年初二恢復正常營業。

馬拉松營業期間推出兩波會員9折優惠，首波是10日至12日早上7時止，不分日、夜全時段購物滿2000元以上，可享9折回饋；第2波是12日至14日每天晚上6時至隔日上午7時，購物也可享9折回饋。

家樂福公關經理林夢紹經理表示，這2波滿額回饋除了包含本周六、日2個採購高峰，年前最後幾天的加碼活動也從過去的深夜時段提早到晚上6時開始，讓民眾不用熬夜也可以輕鬆享受9折優惠。超過2000元的零頭也回饋，最高回饋5000元現金折價券，所有折價券可以在16日起至28日皆可使用，折抵時不限消費金額。

根據觀察，年貨採買首波以家電、居家布置、掃除用品、民生必需品、服飾等可以久放的居家用品和日用品類為主，由於碰上超強寒流，第2波採買重點則是圍爐年菜、拜拜商品、過年以及各種應景開運商品。

(中時)

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