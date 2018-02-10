氣象局「美濃地震特展」邀民眾參觀

2018年02月10日 09:39 中時 廖德修

本周二（6日）花蓮震災讓全台民眾又感受到地震的可怕！巧合的是，兩年前的2月6日也曾發生美濃地震，並造成台南市維冠大樓倒塌的慘劇。中央氣象局為了推廣地震防災觀念，於台灣南區氣象中心設置「破曉曙光－0206美濃地震特展」，目前正在台南展出，氣象局歡迎各界人士踴躍參觀。

氣象局表示，前年2月6日凌晨3時57分在高雄美濃地區發生芮氏規模6.6地震，震波傳到台南，震度全國最大、達到7級，也造成台南永康等地的重大災害及人員傷亡。兩年後的2月6日在花蓮竟也發生芮氏規模6.0、震度7級的地震，並造成4幢大樓傾倒，多人傷亡的慘劇。

氣象局為使民眾了解地震發生的機制，地震測報與震災的防救作為，以提升民眾的防災意識，特別展出美濃地震始末、天然肇因與孕震構造、地震速報發布流程、中央與地方協同救災、地震觀測網、震度顯示系統、強震即時警報互動展演平臺、地震測報作業里程碑以及0206事件的省思等。

特展中並設有虛擬實境VR體驗設施，強震即時警報情境秀，以及雙層浮空投影技術等富科技感的現代化設施，供參觀民眾身歷其境體驗地震的震撼力，有助於提醒大家隨時注意預防震災。

氣象局說，很感謝台南市政府提供前年美濃地震救災相關影音數位資訊，讓這次特展內容更加豐富，展出地點位在台南市中西區公園路21號，開放參觀時間為每周一至周五（假日、停止上班日除外）及每月第3周的周六，從上午9時至下午5時，歡迎民眾踴躍參觀。

(中時)