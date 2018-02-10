爭議日裔美太平洋司令哈里斯 將轉任駐澳洲大使

現役美國海軍上將、太平洋艦隊司令哈里斯。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國海軍時報（Navy Times）報導，美國白宮（White House）日前證實，總統川普（Donald Trump）將提名，被視為美國海軍「東亞通」、日裔美籍的現任太平洋艦隊（PACOM）司令哈里斯上將（Admiral Harry Harris），為下一任駐澳洲大使。白宮聲明稿指出，哈里斯將於今年5月卸下司令官職務，川普希望借重他在海軍服役39年的資歷、領袖魅力和地緣政治的長才，未來前往重要盟友之一的澳洲，鞏固美國的「印度-太平洋戰略」（Indo-Pacific region）。

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現年61歲的哈里斯，出生於日本橫須賀（Yokosuka），父親是駐日美軍軍士長、母親是日本人，回到美國居住後，隨父親的腳步，考入美國海軍學院（U.S. Naval Academy）就讀，並順利取得機械工程學位畢業。畢業後通過海軍飛行員訓練，負責駕駛P-3獵戶座海上巡邏機（P-3C Orion），長達4,400小時的飛行時間中，有400多個小時是作戰飛行，讓哈里斯因戰功獲得眾多勳章且升職快速。他不僅戰功彪炳，更前往哈佛、喬治城和牛津等名校進修，專攻東亞議題研究。

即將屆齡退休的哈里斯上將，將獲川普提名轉任駐澳洲大使。（圖/美國海軍）

哈里斯於2009年被任命為美國海軍第六艦隊司令，4年後調任為太平洋艦隊司令，並在司令官任內被晉升為四星上將，成為美軍當前最高階級的亞裔指揮官，也是第一位升上上將軍階的P-3「獵戶座」海上巡邏機（P-3 Orion）飛行員。屬於強硬派的哈里斯，於太平洋司令任內，多次因南海議題和中國大陸產生衝撞，也成為大陸網友與媒體抨擊的主要對象之一。

但近兩年來，因為經費刪減、人員短缺和勤務負擔過重等原因，美國海軍太平洋司令部和第七艦隊（US 7th fleet）接連發生嚴重意外和事故，哈里斯又即將退休轉任，至今其繼任人選依然空白，未來川普和五角大廈（the Pentagon）會讓何人接任、這個任務繁雜且又壓力甚大的司令之位，也令亞太地區國家感到好奇。

(中時電子報)

文章來源：Trump to nominate Adm. Harry Harris for Australian ambassadorship

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