日本、新加坡援助花蓮震災 黃介正：有政治意涵

2018年02月10日 10:06 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

日本首相安倍晉三親筆揮毫寫下「台灣加油」的影片在網上引起熱烈迴響。(翻攝自臉書)

日本首相安倍晉三親筆寫下「台灣加油！」，慰問花蓮震災民眾。（取自日本首相官邸臉書）

花蓮7級強震，多處建築物倒塌，釀12死、278傷、5失聯。日本首相安倍晉三致函總統蔡英文，新加坡派C-130運輸機載賑災物資來台。學者黃介正分析，這些「決策一定都是最高層」，其中「不可能都沒有政治訊息」。

台灣目前外交艱難，因震災感受到友好國家溫暖。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正，昨接受中央社訪問說，人道援助「不太容易被過度政治解讀」，日相安倍、新加坡派軍機的舉動，雖有一定敏感度，他們還是決定這樣做。

黃介正說明，因是人道援助，政治意涵比較容易被沖淡，「施與受兩方承擔的政治壓力都會相對比較少」。安倍昨致函蔡總統慰問，親自以書法寫下「台灣加油」四個字，打氣影片最後寫著：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」

「安倍願意拍影片為台灣加油，顯示對台善意。」黃介正認為，影片同時也向中國大陸釋出訊息，花蓮地震發生後，日本藉此表達與台灣的親近性，大陸不便反對。

新加坡軍機載滿帳篷、醫療用品、口糧等物資飛抵花蓮機場，協助賑災，黃介正認為，這是新加坡的好意，「本身就是一個政治訊息」，因為是人道援助，所以比較不需要付出較大的政治代價。

(中時電子報)