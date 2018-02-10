怕影響救災進度 日本救難隊迅速撤離花蓮

2018年02月10日 10:28 中時 許家寧

花蓮縣消防局長林文瑞（後排左四）與日方交換隊帽留念。（許家寧攝）

日本支援７人搜救團今早撤出災區，雙方離情依依。（許家寧攝）

花蓮大地震造成雲門翠堤大樓等多名旅客受困，日本7日派出7名搜救顧問團，並攜帶兩台「深層生命探測儀」來台協助救援，順利以先進儀器協助發現雲翠大樓最後7名失聯旅客身影，日方在順利完成任務，今早正式撤離災區。

漂亮生活旅店搞錯房號，原先提供住在203號房丁文昌等4大1小陸客以及208號房加籍蘇偉禧夫婦，但搜救人員片尋不著，陷入膠著˙，9日凌晨經日方儀器進入災區檢測在201號與213發現7名旅客正確位置，確認原先情報「搞烏龍。」搜救白忙一場。

搜救隊員立即開挖，從213房上方挖出破口進入房間，在廁所發現加拿大籍港裔旅客蘇煒禧與妻子蕭敏渝兩人遺體，至於丁姓陸客一家3帶5口則測無生命跡象，特搜隊伍也在今凌晨3點在201房上方樓板各破壞出2米與1.4米平方開口，找尋受困者身影。

日本搜救隊長岩田優表示，這次搜救很感謝台灣方面協助，對於一度傳出儀器發現213號房還有微小生命跡象，最後證實為誤傳，岩田表示，日方提供器材給台灣搜救隊使用，但他認為，緊急救難不會只依賴一種器具，還是需要各種資訊進行交叉研判研判。

今天早上9點多日方團隊撤離前與消防署搜救隊長梁國偉、花蓮縣消防局長林文睿以及花蓮特搜隊員互贈隊帽，共同合有留念，離情依依，對於日本隊伍急忙撤出，日方隊伍指出，已經順利完成任務，盡快離開是不希望影響現場搜救進度。

(中時)