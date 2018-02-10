MLB》艾瑞耶塔滯銷 美媒：有球隊想給高薪短約

2018年02月10日 10:23 中時電子報 蔡銘仁

艾瑞耶塔(Jake Arrieta)雖跟達比修有為自由市場兩大頂級先發，但相較達比修，鮮少傳出有球隊開給艾瑞耶塔想要的價碼，莫非他真的有行無市？其實不盡然，美國記者歐尼(Buster Olney)透露，仍有球隊想網羅艾瑞耶塔，不過是打算開出高薪、年限短的合約。

今年滿32歲的艾瑞耶塔稍長達比修1歲，過去四個球季都有10勝成績，投球局數也都達150局以上，雖球速近三年有下滑趨勢，依舊是相當耐投的投手。艾瑞耶塔告別小熊後，期望爭取6年起跳、總值達億萬美金長約，但因他拒絕小熊的1740萬美金合格報價，簽他的球隊得犧牲選秀權。

艾瑞耶塔跟達比修評價不相上下，目前趨勢看來卻是達比修較搶手。歐尼指出，艾瑞耶塔不是沒人要，但對他有興趣的球隊，不想跟他簽長約，「如果艾瑞耶塔這次拿不到想要的長約，有球隊打算開出年限短但高薪的合約給他。」但這是哪隊，歐尼沒有明說。

以目前檯面上的狀況，先前打算爭取艾瑞耶塔的球隊，包括釀酒人、紅雀、小熊、太空人、雙城跟國民，不過太空人已經從海盜找來寇爾(Gerrit Cole)，應該已經退出行列。剩餘的5隊，釀酒人、雙城及小熊皆把爭取達比修擺在第一順位，國民跟紅雀也沒有積極的做為。

《CBSSports》記者安德生(R.J.Anderson)認為，艾瑞耶塔的年紀、是否還能維持穩定，是各隊要給他大約會有疑慮之處，現在有這個提案，還得再觀望艾瑞耶塔的態度。不過，艾瑞耶塔經紀人可是波拉斯(Scott Boras)，要他們態度放軟，恐怕不到最後關頭很困難。

(中時電子報)