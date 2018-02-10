嫩模全裸墜樓亡！死前富豪抱離場 正宮盯著詭笑

2018年02月10日 10:25 中時電子報 吳品瑤

斯密特死前最後身影，竟是被富豪公主抱離夜店，而正宮在旁邊笑看一切。(翻攝自《每日郵報》)

荷蘭嫩模斯密特(Ivana Smit)年僅18歲香消玉殞，去年12月在馬來西亞吉隆坡被發現從高級華廈墜樓身亡，離奇的點是她死亡時全身赤裸，且並沒有一般從高處掉下身亡的大量血跡，然因屍檢發現她體內驗出酒精、搖頭丸及古柯鹼等，因此被馬國警方認定混用過量意識不清墜樓，未起訴任何人，但被她的家屬質疑草率辦案，要求國際刑警介入，而今最新監視器畫面曝光，斯密特死前最後一幕，是被一名美國富豪抱離夜店，而夫人笑看一切，相當詭異。

18歲嫩模斯密特是在去年12月7日下午3點多，被發現陳屍在某高級大廈，從20樓掉到6樓，而這棟公寓由45歲美國富豪強森(Alexander Johnson)所有，而在斯密特死亡當天，強森和他的印尼籍第二任辣妻到夜店狂歡，斯密特也在場同歡，監視畫面在當天清晨5點多，拍到富豪公主抱著斯密特離開，他的妻子就在站旁邊目睹這一幕，不但態度若無其事，甚至露出笑容，讓人匪夷所思。

對於斯密特從自家公寓墜樓一事，富豪夫妻表示當天將斯密特帶回家後，放她在沙發上睡覺，兩人則進房休息，他們早上起床時斯密特還沒醒，之後夫妻倆送女兒上學，約2小時後返家，斯密特已不見蹤影，本以為她有事先離開，沒想到聽到她墜樓身亡的消息，而負責第二次驗屍的荷蘭法醫古特(Frank van de Goot)表示，墜樓現場沒有大量血跡，顯示斯密特很可能墜樓前已死亡，斯密特爸爸也透露女兒當天上午，還有傳簡訊跟自拍照給男友，幾小時候竟莫名身亡，他也對馬國警方未提供現場照片、未檢查女兒手機等事感到不滿，覺得警方根本想草率了事。

(中時電子報)