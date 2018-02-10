台灣未來沒有三級貧戶總統？ 柯文哲：按照目前弱勢兒童無法翻身

2018年02月10日 10:52 中時 柯伶穎 、 趙雙傑

台北市長柯文哲昨日參加書展活動時說，台灣未來30年，不會有三級貧戶當總統。柯早上前往萬華區當一日醫師，會後受訪被問及「未來沒有三級貧戶總統」的說法，再談教育現況，他表示，因為現在網路是很重要的獲取知識來源，如果一個小朋友家裡沒有網路、電腦跟手機，學校又不能提供給他這些東西，他哪有辦法跟其他小朋友競爭？

柯文哲表示，看結果顯示貧富差距會影響會考成績，有錢的區5A多，沒錢的區5C多，即使透過網路普及彌補，家長陪伴讀書時間也有落差，因此要推動補救教學，「不然按照目前局面，那些弱勢家庭小孩根本無法翻身。」

柯說，事實上他也發現，不管再怎樣的資本主義國家，有兩樣東西要社會主義，一個醫療、一個教育，台灣因為有健保，雖是有些自費項目，對基本醫療來講，幾乎所有的人都可以被「cover住」。

柯文哲指出，但他發現，台灣不同縣市，國中畢業考高中會考以ABC分級，台北市C最少，但北市有錢的區5科A比例很高，沒有錢的區5科C很高，所以想是不是可用網路的線上教學盡量彌補。

柯文哲說，但還是有一個問題無法解決，有錢的家長，比較有時間陪小孩讀書，沒錢的家長每天在外面打工哪有辦法陪伴小孩？即使網路、平板普及，家長可以照顧時間不一，弱勢小朋友受到的照顧較少。

柯文哲表示，因此第二階段也盡量做，如無法課後補習的孩子就由學校的補救教學，盼透過教育機會均等來讓窮人有更好的機會。

(中時)