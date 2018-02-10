正妹帶遊金門20景點 網：還以為我看到周子瑜

2018年02月10日 11:01 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

金門正妹帶你走跳金門，揭開青春的一面。（圖／取自影片）

金門正妹帶你走跳金門，揭開青春的一面。（圖／取自影片）

扭轉金門昔日的戰地印象，金門正妹用青春舞蹈帶遊金門！由一群跨校、跨年級金門國高中生組成的少女舞團，以金門20個著名熱門景點為背景，結合韓國夯團TWICE全球破億次點閱的「LIKEY」翻拍MV，透過舞蹈呈現金門美麗的一面，「推爆」金門。

金門正妹帶你走跳金門，揭開青春的一面。（圖／取自影片）

全長3分多鐘的影片，以全國唯一的坑道式榴砲陣地「獅山砲陣地」為開頭，入鏡景點還包括金門最著名的老街「模範街」、電影拍攝場景「陽霍老街」，以及「九宮坑道」、「碧山壁畫村」、「陳景蘭洋樓」、「慈湖三角堡」、「乳山」等近20個景點。

參與影片拍攝的SGB（Shiny Girls Blossom）團員說，這部影片其實一開始是學校作業，以「推爆」某個地方、某件事為出發。她們籌劃1個月，拍攝到後製剪輯花費約4天，藉由跨校、跨年級、跨班的作業計畫，推廣故鄉與團體，「我們知道許多台灣本島的人沒有來過金門，希望大家透過我們的舞蹈來認識金門不只有戰地文化，而是散佈青春美麗的一面」。

這部影片去年底推出後，至今在網路累積有超過4萬6千次點閱，吸引網友留言回覆，「金門好有味道」、「原來金門有這些地方可以去」、「金門之光」；此外，影片中團員也成為亮點之一，有網友說，「還以為我看到周子瑜」。

(中時電子報)