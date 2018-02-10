漁船載大量私菸闖關 吃水太深漏餡

海巡署第一海岸巡防總隊會同台南第一機動查緝隊等多個執法單位，成功查獲大量市價約745萬元的走私菸品。（第一 岸巡總隊提供）

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海巡署第一海岸巡防總隊會同台南第一機動查緝隊等多個執法單位，成功查獲大量市價約745萬元的走私菸品。（第一 岸巡總隊提供）
海巡署第一海岸巡防總隊會同台南第一機動查緝隊等多個執法單位，成功查獲大量市價約745萬元的走私菸品。（第一 岸巡總隊提供）

年節將至，部分漁民冒險從事菸、酒乾貨等走私行為，想要趁此機會大撈一筆，兩艘南方籍漁船「新財滿」及「金勝順六」9日晚間載著價值700多萬元、數量多達近15萬包的走私菸品企圖闖關，殊不知早已被海巡、機動查緝隊、警方等多個單位盯上，漁船進港時被等待已久的查緝人員當場查獲，除依菸酒管理法送辦，另將針對私菸的來源擴大追查幕後集團。

海巡署第一海岸巡防總隊日前接到台南第一機動查緝隊情資，指有不法集團涉嫌走私大量菸品，並在近日內開始行動，於是會同宜蘭查緝隊、第五岸巡總隊、第七岸巡總隊、第一一岸巡總隊、嘉義市刑警大隊、宜蘭縣蘇澳警分局、以及基隆市、宜蘭縣政府財政局等單位成立專案小組展開聯合稽查行動。

2月9日晚間7點多，「新財滿」及「金勝順六」兩艘南方澳籍漁船先後進港，船上也分別裝有重約百斤的「煙仔虎」等漁獲，但查緝人員隨即發現這兩艘漁船的吃水深度與船上所裝的漁獲重量有明顯差異，便持搜索票登船搜查，果然發現漁船甲板有改裝痕跡，並進一步發現漁船上的密艙，經破艙後當場查獲藏放在密艙中的私菸14萬9000包。

第一海岸巡防總隊表示，因為近年來國內的菸品健康捐及長照福利菸捐連年提高，菸價不斷攀升，導致類似的不法私菸有利可圖，此次查獲的「PRESTIGE」菸品是海外不法集團自創品牌的私菸，市價約745萬元，除將涉案的李姓及陳姓船長以及6名印尼籍移工送辦，另將針對私菸的來源做後續追查，希望能接著揪出幕後成員。

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(中時)

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