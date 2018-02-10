號召春節來後站商圈！柯P賣萌玩扭蛋、扮「火影忍者」

春節指標活動台北年貨大街已於本月展開，其中重頭戲市長踩街發送發財金活動廣受民眾歡迎，儼然成為台北年貨大街的招牌之一。繼首場於迪化街、寧夏商圈圓滿落幕後，柯文哲市長於9日來到動漫迷聚集新熱點台北地下街、後車站商圈、華陰街商圈展開半日拜年走街活動。
市長在三個商圈都發送萌犬造型發財金，台北地下街、後站商圈和華陰街商圈也找來可愛的吉祥物一同拜年，為走街活動增添萌味。話說柯P完心一來，也和商家一起玩「扭蛋」，扮起「火影忍者」主角招牌動作，然在宣傳之餘，此外，柯市長也至普濟寺再次為花蓮震災祈福。
台北市市長柯文哲表示，後車站、華陰街、台北地下街為台北最大的玩具百貨集散地，早期為民眾採買批發的首選，街區亦緊鄰臺北市的交通樞紐，常有絡繹不絕的國際觀光客來訪，三大商圈也趁年節期間推出商品優惠活動共襄盛舉，帶動無限商機，今年更邀請來自北海道的國際訪客來到台北市，藉由親善交流，希望能將台北年味傳到國際。
台北地下街於去年剛啟用的機捷聯通道舉辦臺灣原創動漫偶像展，展覽以動漫偶像遊逛臺北各大景點為主題，嘗試以次文化的創意展現不一樣的台北風貌。柯文哲市長到商圈踩街時，台北地下街更一次邀請九藏喵窩、同居貓、二允兄弟、蘇阿福拉邦、無奈熊、浩平＆莎莎等動漫陪同柯市長向民眾拜年。
在後站商圈遠從北海道電視台的人氣吉祥物on醬與本市吉祥物熊讚相見歡，on醬和熊讚互贈發財金及北海道帶來當地的雪製成的小雪人，更將透過影像紀錄讓台北年味在北海道電視台放送。華陰街吉祥物歡喜熊也於市長前往普濟寺上香祈福後，陪伴市長發送發財金，一同帶來最萌年節氣氛。
為回饋民眾，台北地下街新春促銷活動準備了多項好禮，提供給民眾抽獎，其中最矚目的是10隻1錢(總價值約4萬5千元)的純金黃金旺犬，在台北地下街走街現場由柯市長抽出十位幸運得主。而本次台北市商業處也與行動支付廠商歐付寶合作，向市民推廣行動支付。
首次於發財金中置入QR CODE，民眾掃描註冊後即有機會抽到商業處的特別好禮「狗黃金」；首位幸運兒已經在2月7日晚上21點21分產生，歡迎民眾2月11日早上至榮濱商店街排隊領取發財金，一起來抽好禮!
除此之外，三大商圈也推出了春節促銷活動，吸引民眾來此走春購物拿好康。更多年貨大街活動資訊可上台北年貨大街介紹網頁，或於「台北市商業處-猴呷猴七淘 in taipei」Facebook官方粉絲團查詢。台北地下街、後站商圈、華陰街商圈活動相關資訊可至以下臉書粉絲團查詢：台北地下街粉絲團、台北後站批發商圈、華陰街徒步區。
(中時電子報)