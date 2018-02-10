號召春節來後站商圈！柯P賣萌玩扭蛋、扮「火影忍者」

2018年02月10日 11:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春節指標活動台北年貨大街已於本月展開，其中重頭戲市長踩街發送發財金活動廣受民眾歡迎，儼然成為台北年貨大街的招牌之一。繼首場於迪化街、寧夏商圈圓滿落幕後，柯文哲市長於9日來到動漫迷聚集新熱點台北地下街、後車站商圈、華陰街商圈展開半日拜年走街活動。

市長在三個商圈都發送萌犬造型發財金，台北地下街、後站商圈和華陰街商圈也找來可愛的吉祥物一同拜年，為走街活動增添萌味。話說柯P完心一來，也和商家一起玩「扭蛋」，扮起「火影忍者」主角招牌動作，然在宣傳之餘，此外，柯市長也至普濟寺再次為花蓮震災祈福。

台北市長柯文哲初次體驗扭蛋機。（台北市政府商業處提供）

台北市市長柯文哲表示，後車站、華陰街、台北地下街為台北最大的玩具百貨集散地，早期為民眾採買批發的首選，街區亦緊鄰臺北市的交通樞紐，常有絡繹不絕的國際觀光客來訪，三大商圈也趁年節期間推出商品優惠活動共襄盛舉，帶動無限商機，今年更邀請來自北海道的國際訪客來到台北市，藉由親善交流，希望能將台北年味傳到國際。

台北市長柯文哲與熊讚（右）及北海道電視台吉祥物on醬（左二）、北海道行腳節目主持人李強（左一）合影。（台北市政府商業處提供）

台北地下街於去年剛啟用的機捷聯通道舉辦臺灣原創動漫偶像展，展覽以動漫偶像遊逛臺北各大景點為主題，嘗試以次文化的創意展現不一樣的台北風貌。柯文哲市長到商圈踩街時，台北地下街更一次邀請九藏喵窩、同居貓、二允兄弟、蘇阿福拉邦、無奈熊、浩平＆莎莎等動漫陪同柯市長向民眾拜年。

在後站商圈遠從北海道電視台的人氣吉祥物on醬與本市吉祥物熊讚相見歡，on醬和熊讚互贈發財金及北海道帶來當地的雪製成的小雪人，更將透過影像紀錄讓台北年味在北海道電視台放送。華陰街吉祥物歡喜熊也於市長前往普濟寺上香祈福後，陪伴市長發送發財金，一同帶來最萌年節氣氛。

台北市長柯文哲於台北地下街軟體世界前看年輕朋友玩跳舞體感遊戲。（台北市政府商業處提供）

為回饋民眾，台北地下街新春促銷活動準備了多項好禮，提供給民眾抽獎，其中最矚目的是10隻1錢(總價值約4萬5千元)的純金黃金旺犬，在台北地下街走街現場由柯市長抽出十位幸運得主。而本次台北市商業處也與行動支付廠商歐付寶合作，向市民推廣行動支付。

首次於發財金中置入QR CODE，民眾掃描註冊後即有機會抽到商業處的特別好禮「狗黃金」；首位幸運兒已經在2月7日晚上21點21分產生，歡迎民眾2月11日早上至榮濱商店街排隊領取發財金，一起來抽好禮!

除此之外，三大商圈也推出了春節促銷活動，吸引民眾來此走春購物拿好康。更多年貨大街活動資訊可上台北年貨大街介紹網頁，或於「台北市商業處-猴呷猴七淘 in taipei」Facebook官方粉絲團查詢。台北地下街、後站商圈、華陰街商圈活動相關資訊可至以下臉書粉絲團查詢：台北地下街粉絲團、台北後站批發商圈、華陰街徒步區。

(中時電子報)