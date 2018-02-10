花蓮強震 雲翠失聯陸客一家遺體陸續尋獲 12：05挖出12歲孫

雲翠受困5陸客，一遺體運出。(圖/中天)

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搜救隊搜尋雲翠5失聯陸客畫面。(圖/中天)
搜救隊發現罹難者遺體。

(12:18，12歲孫挖出)花蓮強震，搶救時間黃金72小時已過，搜救隊10日繼續找尋雲翠最後失聯一家5口陸客，10時許在201號房找到1遺體手臂，現場備好屍袋，準備運出遺體，11:40分，一男性遺體已運出，身份待確認，12:05分許，第二具遺體挖出，疑為丁家12歲孫子。

花蓮雲翠大樓挺進開挖201號房，特搜隊伍在今凌晨3點在丁姓一家五口陸客受困的201房上方3樓及4樓樓板各破壞出2米與1.4米平方開口，找尋失聯者身影。

經搜救人員漏夜搜尋，今早雖開鑿進入201室，仍沒看到陸客蹤影，搜救隊員開鑿洞口，看到卡在水泥鋼筋的彈簧床，今早10時，疑似看見一隻手臂，目前長背板、救護車都已進入封鎖區。

雲翠大樓受到強震傾塌，201室受到強烈擠壓，上方4樓、3樓的樓地板高密度堆疊擠壓進房內，是搜救任務最艱難的部分，今天凌晨2時許，搜救隊員以電動削岩機從4樓開鑿挖洞，抵達201室開挖深度130公分，逐一清出內部家具，尋找五人身影。

雲翠大樓201號房發現罹難陸客遺體，救護車11點到場待命。(許家寧攝)
國軍出動30多人到前往國盛一街待命。(許家寧攝)
10日中午12時許，搜救人員再挖出一具遺體，疑為丁家12歲孫子。(圖/中天)

待搜救的五名陸客為來台旅遊的丁文昌一家3代5口，其中丁文昌（76歲）、何鳳華（75歲）是夫妻、與女兒丁守慧（40歲）、女婿楊捷（39歲）以及孫子楊浩然（12歲）。

目前長背板及屍袋已進入搜救現場，準備將遺體運出，現場搜救人員指出，疑似看到受困者手臂，雖目前沒有完整露出，但可以看到皮膚，詳細罹難者身分仍待確認，搜尋進展再前進一步。

稍早傳出有發現疑似人手，但遭花蓮縣消防局否認，上午11時許搜救隊已確認發現疑似陸客的遺體，派出國軍30多人以及救護車已在現場待命，等待將遺體運送出。

(中時電子報)

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